Van der Mark realistisch: “Zege is mooi, maar we zijn er nog niet”

“Deze overwinning is erg fijn en een mooi cadeau voor iedereen binnen het team”, vertelde Van der Mark onder meer aan Motorsport.com. “We kennen dit jaar meer teleurstellingen dan vreugdemomenten. Nu hebben we een paar mooie foto's en een trofee. Iedereen is blij en trots. Maar we weten allemaal dat we er nog niet zijn. Als we op een droge baan kunnen winnen, dat zou wat zijn.”

BMW's laatste WK Superbike-zege dateerde van 2013. Van der Mark wist na het passeren van de finish dat de vorige BMW-overwinning een flinke poos geleden was. “Maar niet zoveel jaar. Ik ben erg blij voor hen!”

Zondagochtend werd in de natte warm-up al duidelijk dat Van der Mark een kanshebber zou zijn, mocht het in de races opnieuw regenen. Hij was in de korte sessie het snelst. “Gelijk toen ik vanochtend naar buiten ging, voelde ik mij erg sterk. Ik genoot ook van het rijden. De eerste keer dat ik met de BWM M 1000 RR in de regen reed, dat was in Aragon, voelde het ook erg goed. Ik wist dus dat we het in een natte race goed voor de dag konden komen.”

Wat volgens Van der Mark ook meehielp, was de hardere regenband die Pirelli naar Portimao had meegenomen. “Daar ging het een stuk beter mee dan bijvoorbeeld in Barcelona, waar ik het moeilijk had. Met de zachtere regenband moeten we nog meer ervaring hebben.”

Mechanische problemen in race 2

Van der Mark mocht dankzij de Superpolerace-zege zondagmiddag helemaal vooraan starten in de tweede manche. Inmiddels scheen de zon en de baan was weer kurkdroog. Van der Mark arriveerde uiteindelijk pas als zesde, op vijftien seconden van winnaar Jonathan Rea.

En dat kwam niet alleen door de weersomstandigheden, aldus de coureur. “De motor ging een paar keer uit. Hij deed het gewoon niet meer. Ik kreeg hem wel weer aan de praat, maar verloor veel tijd. Ik raakte hierdoor gefrustreerd en verloor nog meer tijd. Het is erg vreemd. Dit probleem hebben we het hele jaar niet gehad, in geen enkele sessie. We moeten de oorzaak zien te vinden.”

In het kampioenschap staat Van der Mark zesde met 211 punten.