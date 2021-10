Razgatlioglu niet onder de indruk van kritiek Rea: "Is hij bang?"

Jonathan Rea was zaterdag kritisch op het rijgedrag van de Turk, die tijdens de eerste race van het Portimao WSBK-weekend moedwillig contact zou hebben gemaakt met andere rijders. De regerend kampioen vocht in de beginfase van de zaterdagse wedstrijd een intens duel uit met Toprak Razgatlioglu. Kort nadat hij de leiding in de eerste race had genomen, kwam de Noord-Ier zwaar ten val en zag hij zijn achterstand in het kampioenschap groter worden. Op zondag waren de rollen omgedraaid en viel Razgatlioglu uit. Beide coureurs vlogen elkaar na de wedstrijd verbaal in de haren.

Toen de WK-leider geconfronteerd werd met de uitspraken van Rea, reageerde hij met een lach: “Johnny sprak over mij? Dat is goed! Ik ben niet degene die praat, hij begint te praten en dat is een goed teken. Hij is boos vanwege het kampioenschap. Het heeft voor mij geen zin om erover te praten. Dit is mijn stijl en dat gaat niet veranderen. Het is elk raceweekend hetzelfde. Ik ben niet bang, misschien is Johnny bang en dat is ook geen probleem. Mijn stijl blijft hetzelfde, dit is gewoon hoe ik rijd.”

Hij vervolgde: “Het kan gebeuren dat je elkaar een keer raakt. Hij crashte niet door onze aanraking, dus wat dat betreft heeft hij geen reden tot klagen. Ik doe mijn ding. In de eerste race was het wat heftiger, hij probeerde me nog te pakken en dat is normaal. Maar nu wil hij praten. [Scott] Redding had het er na de race ook over. Ik ben verrast dat Johnny zo klaagt, maar het is alleen maar goed.”

Zondag kon Razgatlioglu de wedstrijd niet uitrijden na een crash die veroorzaakt werd door een probleem met een spatbord. De voorsprong van 49 punten in het kampioenschap werd daardoor weer gehalveerd. Met nog twee raceweekenden te gaan én ruim 130 punten te verdienen is dus nog van alles mogelijk. “Ik reed dicht achter Johnny en normaal had ik hem op het rechte stuk willen pakken, maar ik werd verrast doordat mijn wiel aan de voorkant begon te glijden. Na afloop liet mijn team me de herhaling zien en was duidelijk dat er iets mis was met de motor. We hadden net een mooie voorsprong in het kampioenschap en nu is die weer verdwenen. Ik ben niet boos, het was domme pech.”