Toyota wint WEC-finale, Frijns en Van Eerd pakken titel in LMP2

Het seizoen van het FIA World Endurance Championship werd dit jaar afgesloten met een double-header in Bahrein. Nadat er vorige week al een zes-uursrace werd verreden op het circuit van Sakhir, stond er zaterdag als afsluiter een acht-uursrace op het programma. In de strijd om de wereldtitel in de hoogste klasse had de Toyota-crew met startnummer 7 een voorsprong van 16 punten op het trio in de Toyota GR010 Hybrid met startnummer 8, nadat Kamui Kobayashi vrijdagavond pole-position had gepakt. Daardoor hoefde de Japanner samen met stalgenoten José Maria Lopez en Mike Conway alleen maar de finish te halen om de allereerste wereldtitel te pakken in het nieuwe Hypercar-tijdperk van het WEC.

Hoewel polesitter Conway het eerste deel van de race aan kop reed, nam Buemi in het tweede uur de leiding over in de #8 Toyota. De beide Toyota’s reden vervolgens een gecontroleerde race, met uiteindelijk een overtuigende 1-2 overwinning als gevolg. Kazuki Nakajima mocht in zijn allereerste race voor het WEC-team van Toyota het zwart/wit geblokt pakken. De Japanner had aan de finish zeven seconden voorsprong op de zusterbolide met startnummer 7, die daarmee de wereldtitel veiligstelde. Kobayashi, Lopez en Conway scoorden daarmee voor het eerst in hun WEC-loopbaan de dubbel, nadat zij in augustus ook al de 24 uur van Le Mans hadden gewonnen.

De derde plek in Bahrein ging naar het team van Alpine. Technische problemen vroeg in de race zorgden ervoor dat Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere en André Negrao aan de finish zes ronden toe moesten geven op de twee Toyota’s. Na een raketstart had Lapierre aan het begin nog even aan de leiding gereden, maar dat feestje bleek van korte duur: binnen tien ronden moest de Fransman zijn meerdere erkennen in de beide Toyota’s.

Frijns pakt LMP2-titel met WRT, Van Eerd Pro/Am-kampioen

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Robin Frijns, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Photo by: JEP / Motorsport Images

In de LMP2-klasse ging de overwinning naar het team van WRT, dat daarmee een ijzersterk debuutseizoen in het WEC in stijl afsloot. Nadat Robin Frijns eerder dit jaar samen met Charles Milesi en Ferdinand Habsburg al de 24 uur van Le Mans had gewonnen, pakte het trio met de overwinning in Bahrein zaterdag ook de titel in de LMP2-klasse. De #31 Oreca 07-Gibson van WRT kende vrijdag geen goede kwalificatie, maar Habsburg en Frijns stuurden de rood/witte bolide in de race al snel naar voren. In het derde uur pakte Frijns namens WRT de leiding af van Racing Team Nederland, waarmee de Maastrichtenaar de basis legde voor de overwinning in Bahrein. Die zege bleek ruim voldoende voor het veiligstellen van de titel. Het LMP2-podium werd compleet gemaakt door de beide Oreca’s van JOTA. Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez en de met pensioen gaande Anthony Davidson kwamen als tweede aan de finish, voor de zusterbolide van Tom Blomqvist, Stoffel Vandoorne en Sean Gelael.

Succes was er in Bahrein ook voor Racing Team Nederland, dat met een zesde plek in de LMP2-klasse de titel pakte in de Pro/Am-divisie. In de subcategorie voor LMP2-teams met een zogenaamde amateurrijder aan boord waren Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert zaterdag de sterksten, met de uiteindelijke titel dus als gevolg. De rijderstitel ging overigens alleen naar Van Eerd, doordat Van der Garde en Van Uitert eerder dit jaar na een positieve coronatest de race in Monza moesten overslaan.

Dramatische ontknoping in GTE Pro

Bij de GTE’s gaat de titel in de Pro-klasse naar Ferrari, al is de uitslag in deze klasse nog onder voorbehoud na een dramatische ontknoping in de titelstrijd. Ferrari-duo Alessandro Pier Guidi en James Calado wisten weliswaar af te rekenen met de Porsche van Michael Christensen, Kevin Estre en Neel Jani, al gebeurde dit wel na een aanvaring twaalf minuten voor het einde. Een titanenduel tussen beide fabrikanten kwam zo vlak voor de finish tot een kookpunt, nadat Pier Guidi bij het aanremmen van de laatste bocht de Porsche van Christensen in de rondte had getikt, vlak nadat de beide GTE’s waren ingehaald door een LMP2-bolide. De wedstrijdleiding gaf Pier Guidi vervolgens de opdracht om de positie terug te geven, maar de Italiaan weigerde en kwam daardoor als winnaar over de streep, wat hem (voorlopig) tevens de titel opleverde.

In de AM-klasse was er eveneens succes voor het team van AF Corse. Nicklas Nielsen, Francois Perrodo en Alessio Rovera verdedigden met succes de AM-titel van het Italiaanse team door met de #83 Ferrari 488 GTE de vierde overwinning van het seizoen te pakken.

