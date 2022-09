Geen Racing Team Nederland bij Petit Le Mans door sores Van Eerd

Frits van Eerd werd twee weken geleden opgepakt in verband met een grootschalig onderzoek naar witwassen en btw-fraude in de Nederlandse motorsportwereld. Daarbij werd ook de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther onderzocht. De Jumbo-topman zat in verband met het onderzoek zo’n zes dagen vast, maar kwam vorige week zondag weer op vrije voeten. Hij staat bij het Openbaar Ministerie nog wel aangemerkt als verdachte in het onderzoek.

De gebeurtenissen rond Van Eerd zorgden ook voor twijfels over zijn lopende race-activiteiten met Racing Team Nederland. Met die equipe neemt hij - samen met Giedo van der Garde en Dylan Murry - deel aan de LMP2-klasse van het Amerikaanse IMSA. Komend weekend staat met de 10 uur durende Petit Le Mans op Road Atlanta de laatste race van het seizoen op het programma en hoewel Racing Team Nederland aanvankelijk gewoon op de deelnemerslijst stond, heeft de formatie besloten om toch niet deel te nemen aan de wedstrijd. "In navolging van de beslissing van Frits van Eerd om zich de komende tijd volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie, zal Racing Team Nederland niet deelnemen aan de IMSA-race komend weekend in Atlanta", meldt de formatie op social media. "Wij begrijpen en respecteren zijn beslissing en garanderen hem onze support."

De afgelopen weken is er dus het nodige gebeurd rond de persoon van Van Eerd. Terwijl supermarktketen Jumbo zich nog beraadt op Van Eerds positie als CEO van het bedrijf, heeft hij afgelopen week zelf besloten om zijn taken tijdelijk neer te leggen. Daarnaast is hij via Jumbo als sponsor betrokken bij diverse Nederlandse topsporters, onder wie Max Verstappen. Manager Raymond Vermeulen liet recent weten: "Voorzichtigheid is hier op z'n plaats, we wachten tot de feiten op tafel liggen. We hebben contact gehad met Jumbo; de directievoering en marketing lopen gewoon door", aldus Vermeulen. "We hebben afspraken met Jumbo. En de supermarkt is geen onderdeel van het onderzoek, dat hebben ze duidelijk naar buiten gebracht. Laten we oppassen met allerlei suggestieve dingen en wachten tot de feiten er zijn."

In totaal staan er na het wegvallen van Racing Team Nederland nog 47 deelnemende equipes op de startlijst voor Petit Le Mans, de finale van het IMSA-kampioenschap. Dat is het grootste aantal in acht jaar. De race begint op zaterdag 1 oktober om 18.10 uur Nederlandse tijd en is in Nederland te volgen via Ziggo Sport.