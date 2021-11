WEC-strijd wordt beslist achter jurytafel: Porsche naar CAS

Ferrari 488 GTE-coureur Alessandro Pier Guidi kwam zaterdag in de slotfase van de race in aanraking met de #92 Porsche 911 RSR van Michael Christensen. De Deen spinde daardoor en Pier Guidi kreeg van de wedstrijdleiding opdracht om de positie terug te geven aan de Porsche-coureur. Christensen vond dat hij simpelweg van de baan gekegeld werd terwijl Pier Guidi zijn actie verdedigde door te zeggen dat hij ruimte moest maken voor een snellere LMP2-wagen. De Ferrari minderde na het incident zichtbaar snelheid om Christensen voorbij te laten, maar die dook op zijn beurt de pits in voor een geplande pitstop om nog een laatste beetje brandstof bij te tanken en pakte de positie zo niet terug.

Dat gebeurde ook niet nadat Pier Guidi een ronde later alsnog binnenkwam voor zijn laatste stop, bovendien had de wedstrijdleiding het signaal om de positie terug te geven op dat moment al teruggetrokken. Die beslissing werd overigens niet kenbaar gemaakt via de officiële kanalen van de organisatie. Ferrari eindigde zodoende voor Porsche en won de GTE Pro-wereldtitel in de laatste wedstrijd, de Scuderia legde daarnaast ook beslag op de constructeurstitel.

Porsche ging na de race in protest en beargumenteerde dat de wedstrijdleider het besluit op eigen houtje had genomen zonder het te laten onderzoeken door de stewards van de FIA. Later bleek echter dat er wel degelijk aantoonbaar contact is geweest tussen de stewards en de wedstrijddirecteur. De sportcommissarissen verklaarden bovendien dat het incident behandeld was aan de hand van het sportieve reglement en verklaarden het protest ongeldig. Daarop werd de uitslag van de wedstrijd ‘definitief’ gemaakt met de voetnoot dat een formeel protest nog mogelijk was.

De FIA en WEC hebben inmiddels bevestigd dat het Porsche GT Team de zaak aan het internationaal sporttribunaal CAS wil voorleggen.

Porsche was zondagochtend niet bereikbaar voor commentaar.