BMW Team WRT neemt Valentino Rossi mee naar 12 uur Bathurst

Begin 2023 reisde Team WRT voor het eerst sinds 2018 af naar Australië voor de 12 uur van Bathurst, de openingsronde van de Intercontinental GT Challenge. Destijds kwam de Belgische renstal van Vincent Vosse voor het eerst in actie met BMW's, nadat de formatie daarvoor jarenlang Audi's gebruikte. Met een vierde en een zesde plaats viel WRT uiteindelijk net buiten de podiumplaatsen. Volgende maand hoopt het team dat beter te doen, want vrijdag werd bekendgemaakt dat ze tijdens de editie van 2024 opnieuw met twee BMW M4 GT3's aan de start verschijnen.

Ten opzichte van vorig jaar verandert er weinig aan de line-up van Team WRT. De bolide met startnummer 32 wordt opnieuw gedeeld door de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde en Belgen Dries Vanthoor en Charles Weerts. Dit trio eindigde in 2023 op de vierde positie tijdens de 12 uur van Bathurst. In de andere bolide heeft wel een personele wijziging plaatsgevonden. Augusto Farfus is dit jaar niet van de partij en wordt vervangen door de nieuwe BMW-fabriekscoureur Raffaele Marciello, die op Mount Panorama zijn debuut voor de Duitse fabrikant maakt na jarenlang voor Mercedes te hebben gereden. De Zwitser krijgt in de bolide met startnummer 46 gezelschap van Maxime Martin uit België en MotoGP-legende Valentino Rossi. Zij eindigden vorig jaar op de zesde stek en staan volgende maand voor de tweede keer gezamenlijk aan de start van de race.

Marciello, de regerend tweevoudig kampioen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup, kijkt uit naar zijn eerste start namens BMW. "WRT is een van de beste teams ter wereld en mijn teamgenoten Maxime en Valentino zijn extreem snel. Ik vind het heel bijzonder om een auto te delen met Vale, ik keek als kind naar hem toen hij nog MotoGP reed", zegt hij over de kans om met Rossi te racen. Marciello zal later in 2024 naar verwachting onderdeel zijn van het BMW-team dat uitkomt in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. Ook Rossi racet in 2024 in dat kampioenschap, al moet de zevenvoudig MotoGP-wereldkampioen het doen met een plekje in de nieuwe LMGT3-klasse.