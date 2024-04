Voormalig coureur Van Eerd door OM vervolgd in grote witwaszaak

Het Openbaar Ministerie deed het afgelopen anderhalf jaar een groot onderzoek naar fraude en witwassen in de Nederlandse motorsportwereld. Ook Frits van Eerd zou daar betrokken bij zijn geweest. Dinsdag maakte het OM bekend dat de hoofdverdachte, Theo E., vervolgd wordt voor onder meer belastingfraude, omkoping en valsheid in geschrifte. Het onderzoek naar voormalig Jumbo-topman Van Eerd is nog niet helemaal afgerond, maar ook hij wordt in ieder geval vervolgd voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Mogelijk volgt ook nog een aanklacht voor witwassen. Aan vier andere betrokkenen wordt een strafbeschikking aangeboden wegens hun veel kleinere rol in de kwestie. De eerste zitting in de zaak tegen Van Eerd en E. staat gepland voor half september.

In september 2022 werd Van Eerd opgepakt in het licht van de witwaszaak, waarvoor hij zes dagen vastzat. Ook werd er destijds een inval gedaan in zijn woning in Heeswijk-Dinther, waarbij naar verluidt tonnen aan contant geld werd gevonden. Het OM wilde deze berichtgeving van het Financieele Dagblad niet bevestigen, maar maakte in een eerder stadium wel duidelijk dat er via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsoring in de motorcrosssport werd witgewassen.

De zaak heeft voor Van Eerd al de nodige gevolgen gehad. Hij heeft zijn taken als CEO van supermarktketen Jumbo in eerste instantie zelf tijdelijk neergelegd, om in maart 2023 definitief terug te treden. Ook is door de perikelen de stekker uit Racing Team Nederland getrokken. Naast eigenaar van dat team was Van Eerd zelf ook een van de coureur, eerst in ELMS en het WEC en later in IMSA. Verder was Jumbo via Van Eerd ook als sponsor betrokken bij de autosport, onder meer als de eerste sponsor die zich aan Max Verstappen verbond na zijn overstap naar de Formule 3. Deze samenwerking is vorig jaar eveneens beëindigd, net als de sponsoring van onder meer het wielerteam Visma-Lease a Bike - dat voorheen Jumbo-Visma heette.