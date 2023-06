Circuitdirecteur Zandvoort: "Jumbo-nieuws jammer, maar Dutch GP gaat sowieso door"

Jumbo brengt de sportsponsoring stap-voor-stap verder terug. Zo is er initieel al aangekondigd dat de supermarktketen op lange termijn niet meer de wieler- en schaatsploeg zal financieren. Over de F1-activiteiten werd in dat stadium nog niets bekendgemaakt, al is daar donderdagochtend verandering in gekomen. Jumbo stopt aan het eind van dit jaar ook met de sponsoring van Max Verstappen en de Dutch Grand Prix. Voor de F1-race in Zandvoort betekent het dat één van de zes 'founding partners' van het evenement - dat niet op overheidssteun kan rekenen - wegvalt.

Het lijkt slecht nieuws en alhoewel circuitdirecteur Robert van Overdijk het bovenal 'jammer' noemt, is het voor de toekomst van de Grand Prix niet onoverkomelijk. "Dit nieuws kwam natuurlijk niet als een verrassing voor ons. Als je vanaf dag één al partners van elkaar bent, dan weet je wel dat dit eraan zit te komen. Wij wisten dit een aantal maanden geleden al", begint Van Overdijk het gesprek met Motorsport.com. "Maar het is vooral jammer dat ze deze keuze maken. Voor de Dutch Grand Prix hebben ze vanaf dag één is ons geloofd, ook toen de rest van Nederland dat eigenlijk nog niet deed, en daarvoor hadden we natuurlijk ook al een band met de Jumbo Racedagen. Jumbo is voor ons altijd een hele belangrijke partner geweest."

Gesprekken met geïnteresseerde partijen al langer gaande

Dat laatste komt niet alleen doordat het merk één van de founding parnters is, maar ook door de zogenaamde Super Friday, waardoor er die dag ook steevast een enorme mensenmassa op de been was. "Bij sommige andere races kun je op vrijdag wel een kanon afschieten. Maar Jumbo heeft het mogelijk gemaakt om die dag ook volledig te vullen en daarmee hebben ze het Grand Prix-weekend ook meteen een stuk bereikbaarder gemaakt voor andere doelgroepen."

De vervolgvraag luidt natuurlijk: wat nu? "Als je aan mij vraagt of de Grand Prix hiermee in gevaar komt, dan is het antwoord natuurlijk 'nee'. De Dutch GP gaat sowieso door. Het is zoals gezegd jammer, maar let wel: in 2023 verandert er nog niets, we praten hier over 2024. De positieve keerzijde is ook: de Dutch Grand Prix staat enorm in de belangstelling van het bedrijfsleven. We hebben maar plek voor zes 'event partners' en daar is Jumbo vanaf het begin één van geweest. Nu komt er een plekje vrij. Jouw vervolgvraag luidt natuurlijk wie dat gaat invullen, maar we praten met heel veel partijen. Ons commerciële team praat gedurende het hele jaar al met veel merken. Het is niet zo dat je gaat zitten wachten totdat één van de partners afhaakt en je dan pas op zoek gaat naar een alternatief. Nee, je bent constant in gesprek met bedrijven binnen Nederland en ook buiten Nederland, dus die contacten zijn warm."

Toto is één van de merken die nadrukkelijk wordt genoemd, al reageert Van Overdijk als volgt op de vraag of Toto als opvolger een gekke gedachte is: "Ik kan er natuurlijk niet op reageren en zoals je zult begrijpen kan ik ook geen namen noemen. Uiteindelijk zal het een partij moeten zijn die een bepaald volume heeft. Maar het allerbelangrijkste voor ons is: kun je elkaar vinden in de doelstellingen en heeft het toegevoegde waarde voor het evenement? Namen kan ik niet noemen, maar ik ga er wel vanuit dat die plek voor 2024 absoluut wordt ingevuld."

Jumbo-nieuws geen invloed op langetermijntoekomst Dutch GP

Met het Jumbo-nieuws gaan de gedachten tot slot ook even terug naar Bahrein, toen Van Overdijk aan deze website liet weten dat het 'geen vanzelfsprekendheid' is dat Zandvoort na 2025 nog jaarlijks op de Formule 1-kalender staat. Het ligt er vooral aan hoeveel races FOM in Europa wil organiseren, waardoor een roulatiesysteem reëel zou kunnen zijn. "Maar volgens mij moeten we dat echt los van elkaar zien", haakt Van Overdijk nu in als het over het Jumbo-nieuws gaat. "FOM moet uiteindelijk een keuze maken over wat ze gaan doen met de Europese races. Als ze dat helder op het netvlies hebben, dan kunnen wij nadenken over de periode na 2025. Maar de focus ligt eerst op de kalender voor 2024 en gesprekken over de periode daarna zullen daarna geïntensiveerd worden. Maar nogmaals: de eerste stap is aan FOM en laten wij ons gewoon concentreren op de komende drie edities, die we tot een succes willen maken."

