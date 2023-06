Jumbo stopt met sponsoring Max Verstappen en Dutch GP

De relatie tussen tweevoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen en Jumbo is al zo’n tien jaar oud. Voormalig CEO Frits van Eerd zag als autosportliefhebber al vroeg het potentieel van de Nederlander en besloot hem financieel te steunen. Als sponsor maakte Jumbo de grootste successen van Verstappen mee. Eind dit jaar wordt de deal beëindigd, zo meldt AD. Dat is het gevolg van de nieuwe koers die de supermarktketen wil inslaan na de ophef rond Van Eerd. De voormalig topman moest opstappen vanwege vermeende fraude en witwassen.

Zijn opvolger Ton van Veen stelt dat het bedrijf terug moet naar de kern. Het sponsoren van mondiale evenementen en atleten hoort daar volgens hem niet bij. Naast de deals met Verstappen heeft dat ook gevolgen voor de Dutch GP. In gesprek met AD zegt Van Veen: “Max is natuurlijk een volksheld, maar hij acteert op het absolute wereldtoneel. Wij zijn een hele goede food retailer, maar alleen in Nederland en een beetje in België. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant, of in duurzaamheid of gezondheid steken.”

De nieuwe topman stelt dat er met zowel Verstappen als de Jumbo-wielerploeg inmiddels “alles gewonnen is wat er te winnen valt”, waardoor de meerwaarde beperkt is.