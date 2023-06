Op de dag dat op het circuit van Barcelona de eerste trainingen voor de Spaanse Grand Prix worden verreden, werd duidelijk dat Jumbo eind dit jaar stopt met het sponsoren van Max Verstappen. De nieuwe topman van Jumbo, Ton van Veen, deelde het mee in een interview met het AD. Ook de samenwerking met de Dutch Grand Prix wordt in 2024 niet voortgezet.

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, blijkt al enkele maanden op de hoogte te zijn. “Ergens in april hebben we in Veghel al een gesprek gehad met Ton van Veen. Toen werd ons de nieuwe koers gepresenteerd die Jumbo zou gaan inzetten. Ook de nieuwe koers op sponsorgebied. Dus de berichtgeving van vandaag kwam voor ons in ieder geval niet als verrassing. We waren reeds op de hoogte”, aldus Vermeulen tegen Motorsport.com.

Op de vraag of men het besluit van Jumbo begrijpt, antwoordt hij: “Ik denk dat het heel gezond is om na tien jaar samenwerken de zaak eens opnieuw te gaan bekijken. Zeker gezien wat er nu allemaal gaande is met inflatie en dergelijke. Het is niet raar om als supermarkt alle grotere sponsoractiviteiten dan eens onder het vergrootglas te leggen. Dus op dat vlak begrijp ik zeker dat ze ernaar zijn gaan kijken. En dat ze deze beslissing genomen hebben, dat is natuurlijk aan hen.” Daarmee komt er na tien jaar een einde aan wat Vermeulen als ‘een fantastische en zeer succesvolle samenwerking’ omschrijft.

‘Jumbo was de eerste’

Volgens Vermeulen heeft Jumbo met name in de beginfase een belangrijke rol gespeeld in de loopbaan van Verstappen. “Toen Max net uit de karting kwam, zat ik samen met Max en Jos in Veghel. We waren aan het kijken of we ondersteuning vanuit het Nederlandse bedrijfsleven konden krijgen om Max de eerste stap in de autosport te kunnen laten zetten. En Frits van Eerd was met Jumbo de eerste die zich bereid toonde om ons de ondersteuning te geven die we nodig hadden. Dat was steun die we destijds ontzettend goed konden gebruiken.”

Ook stond Jumbo volgens Vermeulen aan de basis van de Dutch Grand Prix. “Met Frits aan het roer zijn de Jumbo Racedagen bedacht en uitgevoerd. Dat evenement is in mijn optiek toch de voorloper van de Dutch Grand Prix.” De spaaracties voor schaalmodellen van de nieuwste Red Bull Formule 1-auto’s waren eveneens een grote hit. “Ik ben ontzettend trots op wat we allemaal gedaan hebben. En wat we nog gaan doen dit jaar”, benadrukt Vermeulen het feit dat de samenwerking nog een half jaar doorloopt. “We hebben de Super Friday bij de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort nog te gaan en ik hoop dat we de samenwerking kunnen afsluiten met een knaller in de vorm van een derde wereldtitel.”

Puzzel

Op de vraag of er al met potentiële nieuwe partners gesproken wordt over de plek die straks vrijkomt op het vizier van Verstappen, geeft Vermeulen aan geen haast te hebben. “We werken op de eerste plaats natuurlijk met Red Bull en Red Bull Racing”, zegt Vermeulen. “Dus een eventuele nieuwe partner moet daar al bij passen. En vervolgens moet het ook in ons persoonlijke portfolio passen. Dat is een puzzel die we weloverwogen willen leggen, zodat we met de juiste partijen een langdurige samenwerking kunnen hebben.”

“We zitten nog aan het begin van het Formule 1-seizoen”, vervolgt de manager. “We gaan die puzzel eens rustig leggen. We zijn niet op jacht om per direct die ruimte gevuld te krijgen. We gaan gewoon goed kijken wat er nu gaat gebeuren. We zijn met verschillende partijen aan het praten, maar dat is een proces dat altijd gaande is. Of er op dat moment nu wel of geen mogelijkheden zijn om samen te werken. De markt is altijd in beweging. We gaan er de komende periode eens rustig naar kijken.”

Verstappen ging begin dit jaar een nieuwe samenwerking aan met gameproducent EA Sports. Ook werd hij gepresenteerd als wereldwijde ambassadeur van Heineken 0.0. Verder werd eind vorig jaar de meerjarige deal met Viaplay uitgebreid, waardoor het logo van de streamingdienst nu op de helm en de officiële cap van de tweevoudig wereldkampioen staat. Op die cap prijkt ook het logo van online autohandelaar CarNext, sinds 2019 een persoonlijke sponsor van Verstappen.