Porsche op schema voor eerste LMDh-test eind 2021

Porsche Motorsport wil vanaf 2023 terugkeren op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij. Met een gloednieuw LMDh-prototype wil het Duitse merk gaan racen in zowel het FIA World Endurance Championship als in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. In die laatste klasse moet de auto begin 2023 in een door Team Penske gerund team debuteren in de 24 uur van Daytona.

Het nieuwe LMDh-prototype zal ruim een jaar voor het geplande racedebuut mogelijk al zijn eerste testkilometers maken. Thomas Laudenbach, de nieuwe directeur van Porsche Motorsport, heeft namelijk laten weten dat het merk nog altijd op schema ligt voor een geplande shakedown voor de Kerst.

“Het is nog steeds het plan”, vertelt Laudenbach onder andere aan Motorsport.com over de geplande shakedown. “Het schema is krap, maar we liggen wel nog altijd op schema. We staan er goed voor en maken echt stappen vooruit.”

Complexe structuur

Het LMDh-prototype van Porsche wordt gebaseerd op het nieuwe LMP2-chassis van Multimatic Motorsport, terwijl het team wordt gerund door Team Penske. “LMDh is een complexe structuur”, erkent ook Laudenbach. “Je hebt een constructeur nodig voor de auto, we hebben onderdelen die door één fabrikant worden gemaakt, we hebben onze eigen onderdelen en dan nog een samenwerking met Penske. Het is niet de gemakkelijkste weg, het is een uitdaging, maar ik kan wel zeggen dat we nog steeds op de goede weg zijn en dat we op schema liggen.”

Over de locatie van de shakedown is nog geen beslissing genomen, maar de verwachting is dat de vuurdoop plaats zal vinden op Porsches eigen testfaciliteit in het Duitse Weissach: “Met een gloednieuwe auto is het altijd belangrijk om een degelijke shakedown te doen, en een goede roll-out. Daarvoor hoef je niet meteen een duur circuit af te huren. Bij een shakedown is het altijd zaak om te kijken of alle systemen juist functioneren, om de afstelling en kalibratie in te stellen en dat soort zaken. Het is geen serieuze eerste test, maar puur om eerst alle systemen werkend te krijgen. Of we dat nu in Weissach doen of ergens anders, dat is nog niet besloten.”

Klantenteams vanaf 2023, rijdersline-up eigen fabrieksteam nog niet rond

Naast het eigen fabrieksprogramma met Team Penske benadrukt Laudenbach – die dit najaar het stokje bij Porsche Motorsport overnam van Fritz Enzinger - dat Porsche ook nog altijd van plan is om in 2023 meteen klantenteams te voorzien van een LMDh-prototype: “We zijn absoluut van plan om de auto aan het begin van 2023 in ieder geval aan een bepaald aantal klanten beschikbaar te stellen. Dat is voor ons een behoorlijke uitdaging, omdat we de auto nog steeds aan het ontwikkelen zijn. Het maakt het er voor ons niet gemakkelijker op om tegelijkertijd een fabrieksprogramma en een klantenprogramma op te zetten. De klantenteams zullen echter honderd procent dezelfde auto krijgen en dezelfde mogelijkheden krijgen, dat is wel duidelijk.”

Hoewel de auto nog voor de jaarwisseling al zijn eerste meters zal maken, is het nog niet bekend welke rijders deel uit gaan maken van het LMDh-fabrieksprogramma: “Daar zijn we nog altijd mee bezig”, aldus Laudenbach. “Het is nog iets te vroeg dag om daar al uitspraken over te kunnen doen. We mikken altijd op een combinatie van coureurs die al bij het team zitten, jonge talenten en waarschijnlijk ook wel iemand van buitenaf. Een goede combinatie daarvan is wat mij betreft heel belangrijk.”