Porsche Motorsport-baas Enzinger draagt stokje over aan Laudenbach

De 65-jarige Enzinger maakte in 2011 vanuit BMW de overstap naar Porsche. Onder het bewind van de Oostenrijker behaalde Porsche drie overallzeges op Le Mans en werd het met de 919 Hybrid tevens kampioen in het FIA World Endurance Championship. Ook vierde het Duitse merk talloze successen met het GTE-programma in het WEC, maar ook in het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Daarnaast was Enzinger in zijn officiële titel als vicepresident van Porsche Motorsport ook de eindverantwoordelijke voor het debuut van Porsche als fabrieksteam in de Formule E in 2019.

Decennium vol successen

Aan het einde van deze maand mag Enzinger gaan genieten van zijn pensioen en zal hij niet langer de scepter zwaaien over alle autosportactiviteiten van Porsche, zo heeft het Duitse merk woensdag bekendgemaakt. “We kunnen Fritz Enzinger niet genoeg bedanken voor zijn enorm succesvolle bijdrage de afgelopen tien jaar. Hij heeft bij Porsche Motorsport een tijdperk vormgegeven dat tot ongelofelijke triomfen en titels heeft geleid”, aldus Michael Steiner, directielid R&D bij Porsche AG.

Enzinger zegt zelf “met trots en dankbaarheid” terug te kijken op zijn decennium aan het roer van Porsches autosportactiviteiten: “Het was een intense tijd. De ontwikkeling van het LMP1-programma, de hattrick op Le Mans en wereldtitels met de 919 Hybrid, de kampioenschappen met de 911 RSR, ons debuut in de Formule E en de voorbereiding van ons LMDh-programma hebben van ons allemaal standvastigheid en focus vereist”, vertelt de Oostenrijker. “Dergelijke successen zijn altijd het resultaat van perfect teamwork. Mijn grootste respect en dankbaarheid gaat dan ook uit naar iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen in de cockpit, op het circuit, in Weissach, Flacht en in Zuffenhausen. Ook een woord van dank aan de sterke klantenteams van Porsche die, onder meer, overallzeges hebben geboekt in de 24-uursraces op de Nürburgring en Spa-Francorchamps.”

Thomas Laudenbach neemt het stokje over

Enzinger draagt het stokje op 1 oktober over aan Thomas Laudenbach. De 53-jarige Laudenbach overzag eerder bij Porsche al zeven jaar lang de ontwikkeling van de motoren. Gedurende die tijd werden onder zijn bewind onder andere de motoren ontwikkeld voor de 911 RSR GTE, de 911 GT3 R, de 918 Spyder en de uiterst succesvolle RS Spyder LMP2, waarmee Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn in 2008 op Le Mans de zege pakten in de LMP2-klasse. Begin 2013 begon Laudenbach aan een nieuw avontuur bij zustermerk Audi, waar hij binnen de sportwagendivisie de leiding kreeg over de ontwikkeling van elektrische technologieën. Vorig jaar keerde hij terug naar Porsche om daar leiding te geven aan de afdeling die de elektrische motoren voor Porsches autosportactiviteiten ontwikkelt. Vanaf 1 oktober zal Laudenbach dus de gehele autosporttak van Porsche onder zijn hoede krijgen.

“De autosport veranderd, net als de gehele auto-industrie”, vervolgt Steiner. “Dankzij zijn ervaring en expertise is Laudenbach de juiste man om Porsche Motorsport deze toekomst in te sturen.” Laudenbach zelf vult aan: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen in mij en ik kijk uit naar de taak die mij te wachten staat. Het is mijn doel om verder te bouwen aan de geweldige successen die onder het bewind van Fritz Enzinger zijn behaald. Het is een prachtige uitdaging. We zullen het autosportprogramma aanpassen aan de veranderde omstandigheden in de auto-industrie, van klantenprogramma’s tot fabrieksprojecten in de grootste autosportdisciplines van deze wereld. We hebben onze zinnen gezet op een twintigste overwinning op Le Mans. We willen weer wereldtitels winnen, zowel in de langeafstandsracerij als in de Formule E.”

LMDh en Formule 1?

Onder het bewind van Laudenbach keert Porsche in 2023 terug op het allerhoogste niveau van de langeafstandsracerij, wanneer het met een LMDh in zowel het Amerikaanse IMSA-kampioenschap als in het FIA World Endurance Championship de strijd zal aangaan met concurrenten als Toyota, Peugeot, Cadillac, BMW, Ferrari en zustermerk Audi. Ook zal Laudenbach zich mogelijk moeten gaan buigen over een mogelijk Formule 1-avontuur. Net als Audi is namelijk ook Porsche betrokken bij de besprekingen over de Formule 1-krachtbron van de toekomst, die in 2026 de huidige V6-turbo moet opvolgen.