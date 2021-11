Kazuki Nakajima maakte tien jaar geleden als voormalig Formule 1-coureur van Williams de overstap naar het WEC-team van Toyota. Samen met het in Keulen gevestigde team won hij drie keer de 24 uur van Le Mans, terwijl hij in het seizoen van 2018/2019 samen met teamgenoten Fernando Alonso en Sebastien Buemi ook de wereldtitel pakte in de LMP1-klasse van het FIA World Endurance Championship.

Komend weekend komt er met de 8 uur van Bahrein – de laatste race van het WEC-seizoen 2021 – een einde aan het avontuur van Nakajima bij Toyota Gazoo Racing. Het team heeft dinsdag bekendgemaakt dat de coureur volgend jaar niet meer terug zal keren in een van de twee GR010 Hybrid Le Mans Hypercars. Waarschijnlijk moet Nakajima plaatsmaken voor landgenoot Ryo Hirakawa, die al sinds 2016 door Toyota wordt klaargestoomd voor een plekje in het WEC-team.

Einde van een lange samenwerking

“Het was een eer om negen seizoenen lang voor Toyota te hebben mogen rijden. Ik prijs me gelukkig dat ik races, kampioenschappen en de 24 uur van Le Mans heb gewonnen met zoveel getalenteerde, gepassioneerde en toegewijde collega’s”, vertelt Nakajima. “Ik wil mijn dank uiten aan Toyota Gazoo Racing voor deze tienjarige reis in het WEC. Ik heb zoveel herinneringen aan dit team. Het is altijd een familie voor mij geweest, in mooie en in slechte tijden. Ik zal me altijd een TGR-lid blijven voelen.”

Nakajima heeft in het WEC al 58 races gereden voor Toyota, waarvan hij er 16 heeft gewonnen. Alleen Sebastien Buemi heeft meer races en overwinningen voor Toyota behaald in het WEC. Nakajima was al betrokken bij het team sinds de ontwikkeling van de TS030 Hybrid, de auto waarmee Toyota in 2012 terugkeerde op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij.

Opvolger staat al klaar

Hoewel de komst van Nakajima’s opvolger Hirakawa officieel nog moet worden bevestigd, heeft technisch directeur Pascal Vasselon namens Toyota Gazoo Racing Europe al laten weten dat de rijdersline-up voor 2022 al vast staat. De 27-jarige Hirakawa werd de voorbije seizoenen door Toyota gestald in de European Le Mans Series. Ook was hij met succes actief in de Japanse Super Formula en Super GT. Dit jaar heeft hij al twee keer mogen testen voor het WEC-team van Toyota.

De 36-jarige Nakajima lijkt volgend jaar het omgekeerde pad te bewandelen en te gaan racen in de Super Formula en Super GT. Met zijn ervaring zal de Japanner ongetwijfeld echter ook een interessante optie zijn voor de fabrikanten die vanaf 2023 met een eigen LMDh of Hypercar hun opwachting zullen maken in het WEC of het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.