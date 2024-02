Het probleem dat Rossi met goede WEC-prestaties kan veroorzaken

Twee jaar na zijn debuut als fulltime coureur in de autosport staat Valentino Rossi aan de vooravond van zijn eerste race in het World Endurance Championship. Zaterdag racet de negenvoudig wereldkampioen op twee wielen namens Team WRT met een BMW M4 GT3 in de nieuwe LMGT3-klasse van het WEC. Hij deelt de auto met Maxime Martin en Ahmad Al Harthy. Het is deel één van Rossi's dubbelprogramma, aangezien hij ook weer aan de start van de Endurance Cup van de GT World Challenge Europe verschijnt. Mede daardoor staat de teller voor 2024 vooralsnog op zestien races.

Rossi wil in zijn tweede raceloopbaan graag op hoog niveau acteren en zich bij voorkeur meten met de snelste rijders in de klasse. Om dat voor elkaar te krijgen, wil hij dit jaar meer races rijden. Toch wil de Italiaan graag ook een voet tussen de deur hebben in zowel het WEC als de GTWCE. Een van de eerste dingen die Rossi besprak met WRT-teambaas Vincent Vosse was deelname aan de 24 uur van Le Mans. Dat verklaart waarom hij in 2024 actief is in het WEC. Vervolgens heeft hij gemeld dat hij ook de enduranceraces van de GTWCE wil rijden, met als klapstuk de 24 uur van Spa-Francorchamps. Dat is dan ook aan zijn schema toegevoegd, net als de GTWCE-sprintevenementen op thuiscircuit Misano en Brands Hatch.

Zo kan Rossi zich dus verheugen op de nodige races in 2024, iets wat voor een relatief onervaren coureur van groot belang is. Dat geldt zeker voor coureurs in de GT3's, waar de professionele rijders heel veel tijd doorbrengen in de cockpit van hun bolides. Rossi wil zich graag met deze profs meten, maar hij zit momenteel nog in het leerproces. Dat is ook logisch met slechts twee jaar ervaring in de autosport, ondanks de duizenden testkilometers in F1-bolides van Ferrari in de jaren 2000. Toch lieten zijn prestaties in 2023 al een stijgende lijn zien. Met een podium op Brands Hatch, een klassezege in de Road to Le Mans-race en een overwinning in Misano behaalde de 45-jarige coureur uit Urbino zijn eerste prijzen in de autosport.

Afwisselend programma moet Rossi sterker maken

Rossi heeft door zijn deelname aan de 12 uur van Bathurst al de nodige kilometers gemaakt in 2024. Foto: BMW AG

Dat zijn knappe prestaties van Rossi, die bovendien moest wennen aan een nieuwe auto. WRT ruilde Audi begin 2023 in voor BMW om met het Beierse merk in de Hypercar-klasse uit te komen. Op GT3-vlak werd dus ook overgestapt op de BMW M4 GT3, die is voorzien van een voorin gemonteerde zescilinder in lijn met turbo. In zijn debuutseizoen in de autosport reed Rossi nog met de Audi R8 LMS, die achterin een V10 zonder turbo had liggen. Zijn aanpassingsvermogen, een belangrijke kwaliteit van succesvolle coureurs, werd zodoende op de proef gesteld. De ervaring die hij daarmee opdeed, wordt dit jaar aangevuld door telkens te wisselen tussen WEC en GTWCE.

Rossi leert dan ook met verschillende banden omgaan: in WEC wordt geracet met Goodyears, in GTWCE juist met Pirelli's. Er zijn overigens meer verschillen tussen het WEC en de GTWCE. In het laatstgenoemde kampioenschap doen alleen GT3-bolides mee. Dubbele stints komen er zelden voor en ook brandstof sparen is vaak niet nodig. Hoe anders is dat in het WEC. Daar moet Rossi er rekening mee houden dat er naast LMGT3's ook razendsnelle Hypercars op de baan zijn, terwijl brandstof sparen en dubbele stints in dat kampioenschap ook gebruikelijk zijn.

Zilveren status maakt WEC-debuut mogelijk

Het afwisselend racen in deze kampioenschappen kan Rossi helpen om een betere coureur te worden, maar tegelijkertijd moet hij oppassen dat de stap voorwaarts niet té groot is. Dat geldt in ieder geval als hij in het WEC wil blijven racen met Martin of een andere fabrieksrijder van BMW als teamgenoot. Dat heeft te maken met zogenaamde driver categorisation van de FIA. Coureurs worden op basis van hun ervaring en snelheid ingedeeld in de categorieën platinum, goud, zilver en brons. In de LMGT3 mag een line-up van drie rijders uit maximaal één platinum- of goud-coureur bestaan, aangevuld met minimaal één bronzen rijder. Vaak wordt er ook een zilveren coureur ingezet. In 2024 is Rossi die coureur voor WRT BMW, nadat hij zijn gouden rating heeft moeten inruilen voor een zilveren.

Valentino Rossi viert zijn GTWCE-zege in Misano met teamgenoot Maxime Martin. Foto: BMW Motorsport

Het is een zet die veel meer is dan een toevalstreffer, maar die het WEC-debuut van Rossi wel mogelijk heeft gemaakt. Het leidt ook tot een line-up die op papier een van de sterkste in de LMGT3-klasse lijkt. Eigenlijk had de downgrade uitgesloten moeten worden door het feit dat Rossi een fabriekscoureur van BMW is. Tegelijkertijd benadrukt Vosse terecht ook dat de MotoGP-legende in de wereld van de autosport nog een relatief onbekende naam is die ver na zijn 40ste verjaardag zijn eerste echte stappen in de discipline zet. Toch kun je je voorstellen hoe er gereageerd zou zijn als WRT en/of BMW bij de FIA zouden voorstellen dat een zilveren Rossi absoluut in het WEC uitkomt. De kans om een levende legende op de grid te verwelkomen zou niet weggegooid worden.

Toch past de zilveren rating van Rossi niet bij zijn verlangen om op hetzelfde niveau ingeschaald te worden als zijn teamgenoten bij BMW. De tegenstelling kan in 2025 echter al opgelost zijn. Als hij 'te' snel blijkt, staat er in 2025 gegarandeerd een promotie naar gouden status te wachten. Als dat gebeurt, kan dat weer gevolgen hebben voor zijn deelname in het WEC. Dan lijkt Rossi de focus weer te moeten verleggen naar de GTWCE, waar hij sinds 2022 in de Pro-klasse meerijdt. Een andere optie is dat BMW Rossi dan in een LMGT3-zitje zet dat gereserveerd is voor een platinum of gouden coureur. Hij is ten slotte al een fabriekscoureur van BMW!