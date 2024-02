Teamgenoten Valentino Rossi voor WEC en GTWCE onthuld

Team WRT neemt dit jaar deel aan beide kampioenschappen met de BMW M4 GT3. In het WEC is de GTE-klasse vervangen door de LMGT3 en de regels schrijven voor dat in die teams coureurs naast een coureur met een zogenaamde gold- of platinum-status ook coureurs met een zilveren en bronzen status achter het stuur moeten kruipen. Voor de #31 Team WRT levert dat een line-up op bestaande uit fabrieksrijder Augusto Farfus, Sean Gelael en Darren Leung. In de zusterauto, dankzij de aanwezigheid van Valentino Rossi met startnummer 46, zullen Maxime Martin en Ahmad Al-Harthy de MotoGP-legende vergezellen.

Diezelfde Rossi zal ook weer te vinden zijn in de GTWCE. Daar kan de 44-jarige Italiaan rekenen op nieuwe BMW-aanwinst Raffaele Marciello en opnieuw Maxime Martin voor de races in de Endurance Cup. Rossi zal ook enkele Sprint Cup-races op zich nemen. Team WRT zal in in de Sprint Cup en Endurance Cup bovendien vertegenwoordigd worden door het sterke rijdersduo Dries Vanthoor en Charles Weerts, die van BMW een duidelijk doel krijgen: de titel veroveren. In de langeafstandsraces, zoals de 24 uur van Spa-Francorchamps, zal Sheldon van der Linde als versterking opgeroepen worden.

Rossi stelt 'erg blij' te zijn met het programma dat hem door BMW en Team WRT is voorgeschoteld. "Ik kan niet wachten om te beginnen", zegt de zevenvoudig MotoGP-kampioen. "In de GTWCE zal ik met Maxime en Lello, twee fantastische coureurs, deelnemen aan de Endurance Cup en ik denk dat we heel sterk kunnen zijn. Daarnaast doe ik nog twee races van de Sprint Cup met Maxime op Misano en Brands Hatch, twee circuits waar we het vorig jaar erg goed deden. Het WEC wordt een nieuwe uitdaging voor mij. Ik rijd dan samen met Maxime en Ahmad en ik kijk uit naar het hoofdevenement, Le Mans, en circuits als Austin en São Paulo, een compleet nieuwe ervaring voor mij. Hopelijk zullen we competitief zijn."

Teambaas Vincent Vosse spreekt van een 'positieve start' van de samenwerking met BMW in 2023 en hoopt dit jaar nog meer stappen te zien. "We zijn de uitdagingen aangegaan, hebben zowel langeafstandsraces als sprintraces gewonnen en we hebben een aantal memorabele momenten meegemaakt, zoals die in Misano. Maar we willen meer!", zegt Vosse. "We willen beter worden, meer races winnen en opnieuw kampioen worden. Ik denk dat we daar alles voor in huis hebben, inclusief sterrenline-ups. We gaan ervoor. Nu is het tijd om te laten zien dat we weten wat we moeten doen, met de vastberadenheid en passie die we altijd hebben gehad."