Waarom MotoGP-fabrikanten de nieuwe Honda moeten vrezen

De lange absentie van Marc Marquez na zijn zware crash in de openingswedstrijd van het MotoGP-seizoen 2020 was de inleiding van een grote crisis bij Honda. Het was de inleiding van een lange droogte: het duurde 581 dagen voordat Marquez een doorbraak boekte met een emotionele overwinning op de Sachsenring. De blessure van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen was niet het enige. In 2020 introduceerde bandenleverancier Michelin een nieuwe achterband die niet ideaal was voor het karakter van de Honda, bovendien stak de coronacrisis de kop op waardoor eventueel ontwikkelingswerk geen doorgang kon vinden.

Honda was met handen en voeten gebonden. Zonder het belangrijkste wapen (Marquez) was het onmogelijk om voor de wereldtitel te vechten, laat staan om de motor te verbeteren en geschikt te maken voor andere coureurs. Aan het begin van de coronacrisis had men besloten de ontwikkeling van motoren en enkele andere essentiële onderdelen te bevriezen. Alles om kosten te besparen. Honda was twee jaar gebonden aan die bevriezing, pas begin dit jaar liep de termijn af.

De nieuwe Michelin-achterband was een hoofdpijndossier voor de knappe koppen van Honda en vergde een andere filosofie. Ducati maakte die verandering succesvol met enkele subtiele veranderingen, bij Honda was meer nodig.

Het betekende dat de motor van de voorgaande jaren niet meer volstond om voor successen te vechten. De cultuur bij de Japanse fabrikant is echter om niet te snel van de eigen filosofie af te weken. Resultaten tellen, zeker in sportieve zin. Door de afwezigheid van Marquez was het voor Honda lastig om te beoordelen of het echt nodig was om de machine overhoop te gooien. De Catalaan scoorde immers nog drie overwinningen in 2021, ondanks dat hij niet fit was.

Bij de andere drie Honda-rijders was het duidelijk. Alleen Pol Espargaro wist een podium te scoren achter Marquez in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Honda schoof ten opzichte van 2020 op naar de vierde plaats bij de constructeurs, maar het was duidelijk dat de scheuren in het Honda-bolwerk enkel door Marquez gemaskeerd werden. Een verandering was nodig.

Tekst loopt door onder de foto

Marc Marquez zat jarenlang eenzaam bovenop de apenrots, maar dat veranderde na blessureleed in 2020. Foto: Dorna

Hamvraag is of Honda de motor ook veranderd had als Marquez wel veel gewonnen had in 2021. Het antwoord van Marquez op die vraag van Motorsport.com is veelzeggend: "Natuurlijk niet. De motor is veranderd vanwege een gebrek aan resultaten. De voorgaande jaren, in 2018 en 2019, hadden we dit soort problemen ook, maar toen kon ik het wereldkampioenschap gewoon winnen. Dus wat was dan het nut om de motor te veranderen?"

Sinds zijn MotoGP-debuut in 2013 en het winnen van de wereldtitel in het eerste jaar, heeft Marquez steeds meer invloed gekregen binnen de Honda-formatie. In zekere zin is het natuurlijk logisch dat de RC213V voor Marquez gemaakt werd en die keuze wierp ook vruchten af. Marquez won nog eens vijf kampioenschappen en zijn teamgenoot Dani Pedrosa begon steeds meer te worstelen. In 2018 won de routinier geen race en maakte stante pede een eind aan zijn loopbaan. "Ik ben niet akkoord met de suggestie dat Honda de laatste motor voor Marc had ontwikkeld", zegt Pol Espargaro daarover. "Wat er gebeurde was dat hij zich beter kon aanpassen dan wie dan ook. Het is logisch dat Honda daardoor geen reden zag om de machine echt te veranderen. Zeker niet een revolutie zoals we die nu zien. De laatste jaren zijn de banden op verschillende vlakken veranderd: grip, compounds en de constructie. Daarom was een ander concept voor de motor nodig. Het was niet de vraag of we snel konden zijn, maar wel hoe we ons het beste konden voorbereiden op deze nieuwe fase."

Een goede rijder past zich overal op aan en vindt een manier om te rijden zoals dat nodig is. Een rijder die niet zo goed is vindt dat moeilijker en dan lukt het niet. Ik heb geen enkele twijfel dat Marc zich kan aanpassen Alberto Puig

HRC-teambaas Alberto Puig deelt de lezing van Espargaro: "We kwamen steeds meer te weten over de vorige motor en Honda vond het nodig om een verandering te maken. Het is belangrijk om de kracht van de achterband te gebruiken als referentie. We hebben het concept veranderd omdat de data liet zien dat het gunstig was." Marquez is zijn sterke punten met de komst van de nieuwe machine kwijt, maar volgens Puig is dat geen nadeel: "Een goede rijder past zich overal op aan en vindt een manier om te rijden zoals dat nodig is. Een rijder die niet zo goed is vindt dat moeilijker en dan lukt het niet. Ik heb geen enkele twijfel dat Marc zich kan aanpassen."

De indrukken die Marquez en Espargaro geven wijzen erop dat Honda uitstekend werk verricht heeft. En dat is precies wat je verwacht van de meest slagvaardige fabrikant uit de paddock.

Tekst loopt door onder de foto

De nieuwe Honda is minder ingesteld op de stijl van Marc Marquez, maar teambaas Alberto Puig heeft er vertrouwen in dat hij zich kan aanpassen. Foto: Honda Racing

Bij Honda groeit het vertrouwen dus en dat wordt onderstreept door wat de stopwatches in Maleisië en Indonesië tijdens de MotoGP-tests lieten zien. Dat zorgt voor ongemak bij de concurrentie. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo was in de raceruns de meest constante en snelste man op Lombok, maar Espargaro en Marquez stonden op minder dan een tiende tweede en derde. En de tijden waren constant.

Meer over de Mandalika-test: Analyse: Wat de MotoGP-test in Indonesië ons geleerd heeft

De vertoonde kunsten zorgen ervoor dat in de paddock gevreesd wordt voor Honda, in de titelstrijd zou het merk en de rijders meteen weer een rol kunnen spelen. Dat zegt ook Alex Rins van Suzuki. "Honda heeft mij het meeste verrast", zegt Rinus. "Marc en Pol zijn beiden erg snel geweest, misschien waren ze iets beter voorbereid dan de anderen." Daarnaast is de Honda iets vergeeflijker geworden. De vier rijders van het merk gingen op de vijf testdagen slechts acht keer onderuit. Klinkt veel, maar de cijfers lagen vorig jaar een stuk hoger.

De grote vraag is dus wat er met de banden gaat gebeuren. Volgens Piero Taramasso, de manager van Michelin in de MotoGP, duurt het nog een paar jaar: "Michelin staat altijd in contact met de teams en we houden ze op de hoogte van ons ontwikkelingsprogramma", laat Taramasso in gesprek met Motorsport.com weten. "De nieuwe constructie voor de achterband, die in 2023 komt, is een minimale verandering van de huidige. Het is zeker geen groot verschil. De data laten in feite zien dat ze nagenoeg hetzelfde zijn. De grote verandering komt in 2024, als er een nieuwe voorband komt. Dat rubber moet meer steun geven en moet minder gevoelig zijn voor veranderingen van temperatuur. Die band moet ook milieuvriendelijk zijn."

Honda heeft deze winter gigantisch werk verzet om terug te keren aan de top. Op basis van de vorm van Marquez in de afgelopen tien jaar nam het merk daarmee een risico, maar vooralsnog boezemt die gok veel angst in bij de tegenstanders. Honda is terug.

Pol Espargaro eindigde aan kop op de laatste dag van de MotoGP-test in Indonesië Foto: MotoGP