Het komt in de (motor)sportwereld best vaak voor dat er twijfels zijn bij een overstap van een atleet die later briljant blijkt te zijn. Neem de transfer van Michael Schumacher naar Ferrari in 1996 of de overstap van Lewis Hamilton van McLaren naar Mercedes. Beide keren werden vraagtekens geplaatst, maar werd het een succesverhaal. De MotoGP-equivalent vond plaats in 2003, toen Yamaha Valentino Rossi ervan wist te overtuigen dat hij Honda moest verlaten om de Japanse rivaal in 2004 te versterken. Het werd een van de grote succesverhalen uit de motorsport: Rossi was in twee stints in totaal zestien seizoenen aan Yamaha verbonden met vier wereldtitels en een totaal van 56 Grand Prix-overwinningen.

In die tijd werd de overstap echter gezien als een gewaagde beslissing van de coureur die op dat moment drie wereldtitels had verzameld. Hij werd in 2001 wereldkampioen in de 500cc-klasse en domineerde de eerste twee seizoenen van het nieuwe tijdperk. De RC211V was ijzersterk. Yamaha daarentegen had sinds 1992 geen wereldtitel meer gewonnen en in de MotoGP liep men achter de feiten aan. Yamaha-kopman Max Biaggi verzamelde in 2002 twee overwinningen en werd tweede in het klassement. Het seizoen daarna was helemaal een drama. Alex Barros scoorde op de Tech3-Yamaha het enige podium van het seizoen en daarmee was de sportieve crisis helemaal compleet. Het was zelfs zo erg dat er geruchten gingen over een vertrek van Yamaha uit de topklasse van de motorsport.

Rossi vormde een geweldige combinatie met de Honda, maar de Italiaan voelde zich niet gewaardeerd bij het Japanse merk. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Tegelijkertijd stond er geen maat op Rossi, die beide seizoenen de wereldtitel met overmacht won en zijn erelijst flink aan wist te vullen. Toch was niet alles koek en ei tussen Honda en Rossi. De Italiaan voelde zich niet gewaardeerd omdat HRC alle eer opstreek van het behaalde succes. Toegegeven, de RC211V was heel sterk, maar de coureur speelde daarin wel degelijk een grote rol. Het opende de deur voor een overstap naar Yamaha, een stap die genomen werd op initiatief van Davide Brivio. Hij werkte eerst namens het merk in het WK Superbikes en kwam in 2001 gepokt en gemazeld over naar het MotoGP-project. Daar had hij zijn zinnen gezet op het binnenhalen van Rossi. De eerste gesprekken daarvoor vonden al in februari van 2003 plaats, op het buitenverblijf van Rossi op Ibiza.

We hebben flink moeten praten om Yamaha te overtuigen dat we Rossi nodig hadden Davide Brivio

Niet alleen de Italiaan moest overtuigd worden, onthult Brivio in gesprek met Motorsport.com. “Yamaha wilde Rossi helemaal niet hebben”, zegt Brivio, die inmiddels werkzaam is voor Alpine. “De algemene gedachte was dat een overwinning toegeschreven zou worden aan Rossi en dat het alleen zijn verdienste zou zijn. Als hij niet zou winnen, zou het de schuld zijn van de motor. Masao Furusawa werd in 2003 projectleider en hij veranderde die denkwijze. Hij slaagde erin om de Yamaha-president te overtuigen dat we Valentino vast moesten leggen. Samen hebben we flink moeten praten met het topmanagement, het was essentieel om een toprijder te hebben. Honda won ook, maar dat deden ze met een toprijder als Mick Doohan of Valentino Rossi.”

Davide Brivio in zijn tijd als teammanager bij Suzuki. Hij speelde een belangrijke rol in het overhalen van Yamaha en Rossi om tot een samenwerking over te gaan. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De beslissing van Yamaha om toch in zee te gaan met Rossi bleek later een ommekeer in de sportieve crisis, maar de onderhandelingen moesten nog gevoerd worden. Het was koorddansen op hoog niveau, weet Brivio. Hij moest Yamaha overtuigen van de meerwaarde die Rossi kon hebben voor het merk, maar ook dat de investering het waard zou zijn. Aan de andere kant stelde Rossi’s toenmalige manager Gibo Badioli in eerste instantie ‘buitenproportionele eisen’ op het gebied van de financiën. Dat kwam neer op Brivio en Lin Jarvis, tegenwoordig algemeen directeur bij het Yamaha MotoGP-team. De onderhandelingen met Rossi vonden in het diepste geheim plaats. In de paddock bestaat een zekere paranoia voor de kans dat dergelijke gesprekken uitlekken. Er hoeft maar een journalist achter te komen en iedereen is meteen op de hoogte.

Voordat Rossi een besluit zou nemen over de overstap naar Yamaha, wilde hij de motor wel even voelen. “We hadden in principe een akkoord, maar Valentino wilde ook de motor nog even zien”, herinnert Brivio zich. “Het was op Donington Park. We hebben tot middernacht gewacht, we wilden zeker weten dat het rustig zou zijn in de paddock. Valentino had een hoodie zodat niemand hem zou herkennen.” Enkele weken later vond in Brno de meest bizarre scène plaats, vervolgt Brivio. “Bijna elk weekend spraken we met Vale over een keur van onderwerpen: het formeren van een team, welke monteurs hij wilde, hoe het testwerk aangepakt moest worden. Het probleem is dat iedereen je in de paddock kunt zien en in de hotels zit iedereen door elkaar heen. De vreemdste avond was in de Clinica Mobile in Brno. We hadden daar om tien uur in de avond een bijeenkomst. Alle fysio’s en doktoren waren op dat moment al vertrokken. We gingen de tent binnen, zochten plek om de tafel en begonnen de gesprekken. Toen we een motor aan hoorden komen, moesten ik en Lin ons onder de tafel verstoppen om niet gespot te worden in het bijzijn van Valentino.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Het onmogelijke is werkelijkheid geworden: Rossi pakt op Sepang de wereldtitel voor Yamaha Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi’s vertrek viel niet in goede aarde bij Honda, die hem in de volgende maanden strikt aan zijn contract hielden. En nog altijd zit er wat oud zeer bij Honda. Honda hield vast aan precieze einddatum van het contract waardoor Rossi pas na de jaarwisseling op de M1 kon testen. Maar zelfs dat kon Rossi niet weerhouden van succes. Samen met zijn beroemde crew-chief Jeremy Burgess wisten ze de problemen van Yamaha in een paar dagen op te lossen en werd de overstap een groot succes. Na een rondenlang duel met aartsrivaal Biaggi, die nu op een Honda zat, won Rossi de wedstrijd in Zuid-Afrika. Het was de eerste van negen overwinningen die hem de vierde wereldtitel op het hoogste niveau zouden brengen. In 2005 volgde nog een titel, in 2008 en 2009 volgden de zesde en zevende wereldtitel.

Na twee rampzalige jaren bij Ducati keerde Rossi in 2013 terug bij Yamaha waar hij nog eens tien races zou winnen. In 2014, 2015 en 2016 deed hij tot laat in het kampioenschap mee om de titel, maar die tiende titel kwam niet meer. Rossi blies zijn MotoGP-carrière eind vorig jaar uit als rijder van Petronas Yamaha SRT.

Brivio had op zijn beurt nog succes met Suzuki, dat hij onder zijn hoede nam. In 2020 pakte Joan Mir de wereldtitel met Suzuki, enkele maanden daarna vertrok Brivio naar de Formule 1. Daar is hij aan de slag gegaan als sportief manager bij Alpine.

Met zijn overtuigingskracht zorgde Brivio voor een van de spectaculairste verhalen uit de geschiedenis van de motorracerij, iets waar hij nog heel lang om herinnerd zal worden.