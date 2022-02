VIDEO: Dit is de trailer van de nieuwe MotoGP-documentaireserie

De voorbije weken komen er steeds meer details naar buiten over de achtdelige documentaireserie die gemaakt is over het MotoGP-seizoen 2021. Het gaat om afleveringen van vijftig minuten, die gepubliceerd wordt op Amazon Prime Video. Woensdagavond kregen fans een eerste glimp van de nieuwe serie met de lancering van de trailer. Coureurs en teams zijn woensdag in Madrid om de eerste twee afleveringen te zien, donderdag is het tweede deel van de officiële première in Parijs.

MotoGP Unlimited is de evenknie van Drive to Survive, de serie die voor Netflix gemaakt werd over de Formule 1. In de serie krijgen fans een uniek kijkje achter de schermen en worden de belangrijkste verhaallijnen van het seizoen uitgelicht. In de trailer is te zien hoe de makers bij een training van Marc Marquez aanwezig waren, die in 2021 terugkeerde van een zware armblessure. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan Valentino Rossi, die in 2021 na een roemrijke loopbaan van 26 jaar afscheid nam. Ook Wilco Zeelenberg passeert de revue in de trailer van de serie, de teammanager van Petronas Yamaha SRT werkte in 2021 samen met Rossi en Franco Morbidelli.

MotoGP Unlimited is vanaf 14 maart te zien op Amazon Prime Video, bekijk hieronder de trailer van de nieuwe serie: