Viñales gefrustreerd: “Kan zo niet voor de titel vechten”

Viñales trainde zaterdag op indrukwekkende wijze pole-position voor de Oostenrijkse Grand Prix, maar het lachen was hem zondagmiddag snel vergaan. Al vroeg in de race viel hij terug, maar kon hij zich aanvankelijk nog in de top-zes handhaven. Na de rode vlag – waarbij Viñales ternauwernood ontkwam aan de rondvliegende motoren van Franco Morbidelli en Johann Zarco – viel de coureur door de mand. Een slippende koppeling zorgde ervoor dat Viñales de eerste rondjes ontzettend veel terrein verloor. Een tiende plaats was het maximaal haalbare, uiteraard was dat niet naar tevredenheid van de Yamaha-man.

“Het is moeilijk om over het tweede deel van de race te praten, want we hadden een probleem met de motor”, aldus een gedesillusioneerde Viñales. “Het is nu al de tweede race op rij dat we problemen met de motor hebben. Het is frustrerend dat ik telkens het tempo heb om vooraan mee te doen en voor het podium te vechten. We verliezen podiums en punten, het is op deze manier lastig om voor de titel te vechten. We moeten beter, maar het is heel moeilijk om mezelf te motiveren als we dit soort problemen hebben.”

Een tekort aan snelheid zorgde er bovendien voor dat Viñales weerloos was tegen de andere rijders: “Door een gebrek aan vermogen kon ik niet vechten tegen Suzuki, Ducati of de andere merken. Het maakt het heel lastig om nog op de motor te stappen. Op bepaalde stukken van het circuit ben ik veel sneller, maar op de rechte stukken word ik zomaar ingehaald door een aantal motoren. Dat is lastig. Ik heb [Jack] Miller nog proberen in te halen, maar dat was geen goede move. Ik moest zo laat remmen, maar het was mijn enige kans om ervoor te komen. Het is gewoon altijd hetzelfde. Zaterdag deed ik m’n best in de kwalificatie en dan kan ik ook alles geven, maar in de race is het onmogelijk om in te halen. Je kunt de andere rijders gewoon niet pakken. Dat is altijd hetzelfde.”

“Ik hoorde een grote explosie achter me”

Het grootste gespreksonderwerp van de Oostenrijkse Grand Prix was de crash van Zarco en Morbidelli. Valentino Rossi en Viñales ontsnapten daar aan een ‘potentiële ramp’, verklaarde Rossi. De Italiaanse nestor was behoorlijk kritisch op Johann Zarco en zei moeite te hebben met het hervatten van de race. Gevraagd hoe hij het incident beleefde, deed Viñales zijn verhaal: “Ik hoorde het. Wanneer motoren crashen hoor je dat geluid. Ik luisterde en ik dacht ‘fuck, ze zijn hier aan het crashen’. Ik hoorde een zware, een dikke explosie. Dat was denk ik toen de motor van Johann de muur raakte en toen zag ik alle onderdelen rondvliegen. Ik heb mezelf proberen te beschermen. Ik dook naar beneden toen ik de motor over zag vliegen. Daarna begon ik te pushen want ik wist niet of ze de rode vlag zouden zwaaien. Ik bleef pushen. Het is iets wat kan gebeuren, maar we moeten er niet te veel over nadenken. Als je eraan denkt, kun je niet snel gaan. Eerlijk gezegd heb ik er tijdens de tweede race niet aan gedacht. Ik wilde gewoon naar voren en pushen.”