Oliveira zet vraagtekens bij 'discutabele strategie' van Espargaro

Fabrieksrijder Espargaro ging in de eerste fase van de race aan de leiding, maar was na de herstart op de Red Bull Ring minder sterk omdat hij gedwongen over moest stappen naar de zachtste band. Hij had geen mediums meer tot zijn beschikking voor de ‘tweede race’ en viel in de negende ronde terug in de schoot van Tech 3-rijder Oliveira. Espargaro ging te wijd bij het ingaan van bocht 3 en Oliveira wilde hem langs de binnenkant inhalen. De Spanjaard zag hem niet aankomen en de twee raakten elkaar. Beide piloten konden hun weg niet vervolgen.

Voor Espargaro was het al de tweede aanrijding in evenzoveel races. Tijdens de Grand Prix van Tsjechië kwam hij op soortgelijke wijze in aanraking met Johann Zarco. Ook toen stond hij met lege handen. Oliveira vond dat de beide crashes ‘hetzelfde karakter’ hebben en vindt dat Espargaro zijn strategie opnieuw moet overwegen. “Uiteindelijk is er niets wat je kunt doen”, zei Oliveira op een vraag of KTM in moet grijpen. “We racen ook tegen elkaar. Het is natuurlijk extra frustrerend dat het een KTM-rijder is, maar uiteindelijk moet je dit hetzelfde opvatten als het een andere rijder is. Je kunt van een coureur niet vragen om niet te vechten. Ik denk dat elke rijder bij zichzelf moet nadenken over wat hij anders had kunnen doen. Als ik Pol was, nu hij twee van dit soort incidenten heeft gehad, zou ik toch na gaan denken over m’n strategie als rijder. Op dit moment lijkt het discutabel te zijn.”

Espargaro noemt het een race-ongeluk

Het was al voor de derde keer dat Oliveira door een KTM-rijder uit de wedstrijd gereden werd. Brad Binder reed hem vorige maand in de wielen tijdens de Grand Prix van Andalusië, vorig jaar kwam de Portugees tijdens de Britse GP in aanraking met toenmalig KTM-rijder Johann Zarco. Aan dat laatste incident hield Oliveira een slepende schouderblessure over.

Op zijn beurt noemde Espargaro het een ‘race-ongeluk’, hij zei: “Ik ging wijd, maar Miguel zat daar ook te ver naar buiten. Dat hebben we op de data bekeken en het klopte. Ik ging aan de buitenkant [van de baan] weer op het gas, hij deed hetzelfde aan de binnenkant. We konden elkaar niet zien en kwamen in aanraking. Dit is wat we een race-ongeluk noemen, daar zijn we het over eens. Ik kon niets doen. Ik zat op de witte lijn en kon niet naar buiten. Hij zei ook dat hij me niet kon zien. Ik ken Miguel, we hebben een goede band en ik weet dat hij over elke move nadenkt. Hij deed dit omdat hij dacht dat hij me in kon halen.”

Met medewerking van Lewis Duncan