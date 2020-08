Rossi van streek: Aangeslagen en boos na angstaanjagend incident

Achter Rossi speelde zondagmiddag het duel af tussen Franco Morbidelli en Johann Zarco. In de negende ronde pakte de Ducati-rijder de positie van Morbidelli over en probeerde daarna direct de lijn aan de binnenkant te verdedigen. De Petronas-rijder werd daarbij geraakt en schoot op hoge snelheid van de baan. De machines van Zarco en Morbidelli gingen op bijzonder hoge snelheid over het circuit. De Yamaha M1 van Morbidelli vloog net tussen Maverick Viñales en Rossi door. Het incident veroorzaakte een rode vlag en Rossi was zichtbaar aangeslagen. Hoewel hij het ‘heel erg moeilijk’ vond om weer op de motor te stappen voor de tweede race, haalde de 41-jarige nestor nog een vijfde plaats binnen. Zijn woorden over het incident waren echter niet mals.

“We moeten ons gebed aan iemand richten, aan iemand die de beslissingen voor ons neemt”, verklaarde Rossi. “Fuck. Ik ben heel… Ik voel me slecht, heel erg slecht. Het was vandaag heel gevaarlijk. De situatie verandert als iemand gewond was geraakt en dat is gelukkig niet gebeurd. Van de vier rijders is niemand gewond. Ik hoop dat dit in de toekomst helpt om de situatie te verbeteren, want dit is erg gevaarlijk.” Hij vervolgde: “Het was heel erg eng, het was angstaanjagend. Het was in potentie een gevaarlijke situatie. Iedereen, ook in de andere klassen, is erg agressief. Ik begrijp het wel, er staat veel op het spel. Maar voor mij is het belangrijk dat we dat niet overdrijven. Je moet respect hebben voor andere rijders waar je mee op de baan bent. Je moet niet vergeten dat deze sport heel gevaarlijk is. Vooral op een circuit waar je lange rechte stukken hebt en waar je 300 kilometer per uur gaat.”

Rossi sprak na afloop van het incident met Morbidelli en Zarco. Volgens Rossi was Zarco de schuldige van het incident, zo verklaarde hij: “Wat ik gezien heb is dat veel rijders, ook in de andere klassen, de deur gewoon keihard dichtgooien bij het remmen. Zarco ging heel erg wijd en gooide de deur dicht voor Franco. Misschien wilde hij voorkomen dat Franco niet terug zou komen in de remzone. Het was al heel erg close en met 300 kilometer per uur heb je veel slipstream. Franco had geen schijn van kans om te remmen. Uiteindelijk liepen we grote risico’s, vooral ik en Maverick. Het had een ramp kunnen zijn. Ik heb met Zarco gesproken en heb precies dit gezegd. Hij vertelde dat hij het niet met opzet deed. Het is goed om agressief te zijn, maar de deur zo hard dichtgooien en dan vooral met 300 kilometer per uur, dan is het wachten op ongelukken.”

Hoewel de Red Bull Ring “op bepaalde vlakken niet heel erg veilig is”, vindt Rossi dat niet eens het grootste probleem. Het wederzijds respect tussen rijders is volgens Rossi het belangrijkste leermoment van het incident. “Het lijkt erop dat rijders de laatste jaren veel agressiever zijn geworden. Iedereen probeert het maximale te halen, iedereen wil inhalen en posities winnen. Iedereen probeert heel erg hard. Dat is goed, maar je moet niet overdrijven. Dit is een gevaarlijke sport, dat is een belangrijke gedachte. Daar moeten alle rijders over nadenken.”