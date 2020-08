KTM krijgt uitzonderingspositie na verliezen MotoGP-concessies

Nadat Brad Binder eerder deze maand de Grand Prix van Tsjechië won, staat KTM op het punt haar voordelen volgens het concessiesysteem te verliezen. Daarvoor heeft men nog maar één tweede plaats of twee derde plaatsen nodig. Dankzij het concessiesysteem hebben fabrikanten (naast KTM ook Aprilia) een ongelimiteerd aantal testdagen met de vaste rijders, bovendien mag een concessiefabrikant meer krachtbronnen gebruiken dan de andere teams (Honda, Ducati, Yamaha en Suzuki). Met de huidige kalender kunnen MotoGP-rijders van KTM en Aprilia zeven motoren gebruiken voor de veertien races, anderen hebben vijf tot hun beschikking.

Tijdens de MSMA-bijeenkomst van afgelopen donderdag heeft een vertegenwoordiger van KTM om toestemming gevraagd om de motoren te blijven ontwikkelen, in het geval dat de Oostenrijkse fabrikant haar concessies verliest. Het betekent dat de engineers van KTM het zegel van de technische keuring mogen verbreken om de motor te verbeteren. Aanvankelijk werd besloten om de ontwikkeling van de machines de rest van het jaar en de komende winter volledig te bevriezen, ook voor de teams met concessies. Aprilia vroeg destijds om een vrijstelling omdat het deze winter een nieuwe krachtbron in gebruik heeft genomen. KTM kreeg de beschikking over diezelfde vrijstelling, maar de Oostenrijkers kondigden destijds aan geen ontwikkeling te doen. Vanaf de eerste races in Qatar 2021 treden vervolgens de reguliere ontwikkelingsregels weer in werking.

In de aanpassing van het reglement was niet voorzien dat KTM haar concessies kwijt zou kunnen raken, maar dit is nu op initiatief van de MSMA rechtgezet. De Grand Prix Commission zal tijdens de volgende bijeenkomst stemmen over het voorstel.