Analyse: Hoe de MotoGP in Oostenrijk aan een ramp ontsnapte

Met afschuw keken we zondagmiddag naar twee zware crashes op de Red Bull Ring. De Moto2-race werd al ontsierd door de zware klap van Hafizh Syahrin, die kansloos was toen de motor van Enea Bastianini opeens voor hem lag bij het uitkomen van de eerste bocht. De Maleisiër werd op vreselijke wijze van zijn machine gelanceerd en kwam honderd meter verderop roerloos op het asfalt terecht. Andere rijders, waaronder NTS RW Racing-invaller Dominique Aegerter, konden Syahrin ternauwernood ontwijken. Met Syahrin gaat het naar omstandigheden goed, al moeten we nog zien of hij aankomende weekend alweer op de Aspar-motorfiets kan stappen.

In de negende ronde van de MotoGP-race die aansluitend plaatsvond, ging het andermaal vreselijk mis. Franco Morbidelli was verwikkeld in een duel met Johann Zarco. De Fransman gebruikte het vermogen van zijn Ducati GP19 om de Italiaan te verschalken, maar pakte vervolgens een wijde lijn in de ultrasnelle linkerbocht om vervolgens aan te remmen voor de langzaamste bocht van het circuit, bocht 3. Morbidelli zat met zijn voorwiel aan de verkeerde kant van het achterwiel van Zarco en werd door de luchtstroom meegesleurd. Beide rijders kwamen ten val terwijl de motoren met een rotgang door de grindbak en het gras vlogen.

Morbidelli en Zarco kwamen er op wat brandwonden, schaafplekken en schrammen na goed vanaf, het had zoveel erger kunnen aflopen. Het ontbreekt ondergetekende een ruime dag later nog altijd aan woorden om te beschrijven hoe het mogelijk was dat zowel Valentino Rossi als Maverick Viñales niet geraakt is door een van de beide motoren of rondvliegende brokstukken.

Door het oog van de naald

Rossi had daar zelf overigens ook geen verklaring voor. De Italiaan maakte een aangeslagen indruk toen hij het wereldwijde journaille zondagavond via Zoom te woord stond. “Fuck. Ik ben heel… Ik voel me slecht, heel erg slecht”, zocht de 41-jarige Italiaan stamelend naar woorden. “Het was vandaag heel gevaarlijk. De situatie verandert als iemand gewond was geraakt en dat is gelukkig niet gebeurd. Van de vier rijders is niemand gewond. Ik hoop dat dit in de toekomst helpt om de situatie te verbeteren, want dit is erg gevaarlijk.” Rossi dacht aan zijn vriendin, zijn moeder en zijn vader die thuis in Tavullia naar de televisie hadden gekeken. “Mijn vriendin was in shock”, verklaarde Rossi met een schampere lach. “Mijn moeder heb ik nog niet gesproken.” De debriefs van de negenvoudig wereldkampioen zijn altijd zeer interessant om naar te luisteren, de Italiaan weet precies hoe hij het moet verpakken en voor een journalist is het fijn dat er altijd wel een aanknopingspunt in zit waarover je kunt schrijven.

Zondagavond zagen we een andere Rossi. Een man – met alle respect - op middelbare leeftijd die zich realiseerde dat hij door het oog van de naald gekropen was. Rossi telde zijn zegeningen, zijn veel jongere collega Brad Binder noemde The Doctor “de meest gelukkige persoon op aarde”. Tijdens de rode vlag zagen we een Rossi die we nog nooit gezien hadden. “Shaken and stirred”, omschreef MotoGP-commentator Matt Bird de blik in de ogen van Rossi treffend. Een kwartier later herpakte Rossi zich en stapte hij weer op. “Ik had geen keuze. Ik kan moeilijk ciao ciao zeggen en naar huis gaan.” Twintig ronden later kwam Rossi op een knappe vijfde plaats aan de finish, maar daar had niemand het over. Hoe anders was het bij Viñales. Die baalde vooral dat hij zoveel problemen met zijn machine had en een fractie nadat hij de handen op zijn helm sloeg terwijl de machine van Zarco rakelings langs vloog, dacht Viñales aan één ding: “Ik moest pushen, anders zou Valentino me inhalen.” MotoGP-racers zijn van een buitengewone soort.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

Onderling respect

Waar Rossi in zijn commentaar overigens wel heel duidelijk in was: het feit dat coureurs steeds op de limiet rijden en het onderlinge respect steeds minder wordt. Anno 2020 wordt er in het wereldkampioenschap behoorlijk scherp gereden, in alle klassen. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Ten eerste de grote belangen. Rijders vechten om de beschikking te krijgen over materiaal, voor een nieuw contract en bovenal vechten ze altijd om te winnen. Daarnaast is het materiaal de afgelopen jaren steeds beter geworden. Vijf fabrikanten hebben inmiddels gewonnen, het is dit seizoen geen uitzondering meer dat de top-vijftien aan het eind van een vrije training binnen een seconde staat. In het Bridgestone-tijdperk waren de onderlinge verschillen bijvoorbeeld veel groter en was de kans op dergelijke incidenten logischerwijs kleiner. Een ander argument voor de crash werd aangedragen door Aleix Espargaro, die denkt dat de forse ‘voorvleugels’ en bijbehorende downforce invloed heeft. “Wanneer je met die wind op het circuit rijdt helpt het enorm dat je een bocht kunt nemen met 325 kilometer per uur terwijl het voorwiel aan de grond blijft. Als je remt heb je meer downforce. Drie, vier jaar geleden had Aprilia niet van die vleugels en toen hadden we daar problemen mee. Dat gebeurt niet meer, dat komt door de vleugels. Maar ze creëren wel veel turbulentie waardoor er van alles kan gebeuren, dat je het rempunt mist of dat de voorkant wegglijdt.”

Red Bull Ring is altijd een discutabel circuit geweest

Een tweede belangrijke factor is de veiligheid van de Red Bull Ring, een circuit dat na de verbouwing primair gebruikt is voor autoraces. De derde bocht is voor motoren altijd lastig geweest en dat was ook voor de Oostenrijkse GP van dit weekend een probleem. Op het rechte stuk richting die bocht wordt een topsnelheid gemeten van wel 325 kilometer per uur. Met een flauwe knik naar links beginnen de coureurs vervolgens te remmen voor een van de langzaamste bochten op het circuit, zo’n 50 kilometer per uur. Cal Crutchlow verklaarde zondag na de race waarom deze combinatie zo kritiek is. Gevraagd of de vangrail aan de binnenkant van de bocht verlengd moet worden om te voorkomen dat motoren rechtdoor vliegen, zei hij dat het de situatie alleen maar verder bemoeilijkt: “Je kunt de vangrail wel verlengen, maar als je dan van de baan gaat rijd je er direct tegenaan. Die plek is gewoon niet veilig. Zoals we gezien hebben ging die motor door een gat. Ik haat het dat we het steeds gezien hebben, waardeloos voor de rijders in de pitbox en waardeloos voor de mensen die thuis op de bank zitten. Je kunt het verlengen, maar als je dan een fout maakt… Je kunt er heel weinig aan doen in de huidige situatie. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben geschokt over wat er gebeurd is, maar ik weet ook niet wat ze eraan moeten doen. De rijders zijn er in ieder geval niet content mee en we moeten blij zijn dat niemand geraakt is.”

Dit weekend wordt er weer gereden op de Red Bull Ring. Coureurs zullen ongetwijfeld opnieuw risico nemen, zo zijn ze nu eenmaal. Maar het is te hopen dat ook zij nu een keer extra nadenken voordat ze een riskante actie inzetten. Dan is het aan de directie van het circuit en de hoge heren van de FIM om met een structurele oplossing te komen voor het veiligheidsprobleem. Nu kan iedereen het navertellen, maar het had heel anders kunnen lopen. Gebeurt er nu nog niets, is het de vraag of dit circuit in de toekomst nog wel op de Grand Prix-kalender thuis hoort.