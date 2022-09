Nakagami tekent eenjarige contractverlenging bij LCR Honda

Lange tijd was er twijfel over de positie van Takaaki Nakagami. Honda heeft met Ai Ogura nog een groot talent in de coulissen staan. De jongeling presteert dit seizoen sterk in de Moto2-klasse en zou aanspraak maken op promotie, maar de rijder heeft bedankt voor de stap naar LCR Honda. Dat komt onder meer door de crisis bij Honda. Het merk presteert al enkele jaren ondermaats, een nieuwe motor aan het begin van dit seizoen heeft weinig effect gehad.

Takaaki Nakagami is in zijn eerste tachtig MotoGP-starts vijf keer als beste satellietrijder geëindigd, maar scoorde nog nooit een podium. Dit seizoen scoorde Nakagami twee zevende plaatsen als beste resultaat. Hij staat zestiende in het wereldkampioenschap met 46 WK-punten. Alex Marquez en Pol Espargaro vertrekken na dit seizoen bij Honda, het langere verblijf van de dertigjarige Nakagami kan gezien worden als een poging om stabiliteit te behouden.

“Ik ben heel blij dat ik in 2023 bij LCR Honda blijf”, zegt Nakagami. “Ik wil [titelsponsor] Idemitsu en Honda HRC bedanken voor hun support. Ik kijk uit naar het volgende seizoen en wil betere resultaten scoren voor het team. Voor dit seizoen wil ik hard blijven werken om onze prestaties te verbeteren.”

Alex Rins wordt volgend seizoen de teamgenoot van Nakagami bij LCR Honda. Joan Mir is vastgelegd als fabrieksrijder naast oud-wereldkampioen Marc Marquez.

Alleen GasGas Tech3 Factory Racing heeft nog een plek over voor 2023. Dat zitje is naar verwachting voor Augusto Fernandez.