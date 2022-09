Quartararo ziet gemotiveerd Yamaha: “Iedereen wil verbeteren”

Tijdens de cruciale MotoGP-test van vorige week in Misano kreeg Fabio Quartararo eindelijk waar hij al een paar jaar om vraagt. Yamaha introduceerde een prototype van een nieuwe krachtbron die meer vermogen had en daarmee ook meer topsnelheid gaf. Zo kon het dat Quartararo op de tweede dag van de test slechts 1,7 kilometer per uur tekortkwam op de snelste Ducati-man. In het voorgaande raceweekend op Misano was dat nog ruim 3 kilometer per uur.

De komst van consultant Luca Marmorini is daarin mogelijk een belangrijke toevoeging geweest. De Italiaan werkte recent voor het Aprilia MotoGP-project en was eerder verbonden aan Ferrari en Toyota in de Formule 1. Quartararo heeft Marmorini niet uitvoerig gesproken over zijn wensen, maar ziet wel een verandering in het team. “Na mijn runs kan ik alle feedback doorgeven via de headsets, dan kan ik met iedereen praten en is er echt aandacht”, zegt Quartararo. “Het is echter een van de eerste keren dat ik iedereen zo gemotiveerd zie. We hebben de verbetering gezien, maar de gezichten staan nu anders. Iedereen is gretig om te verbeteren. Dat zorgt voor een goede sfeer in het team, het is goed dat die focus zo aanwezig is.”

Dat Quartararo zijn gebeden verhoord zijn door het Yamaha-management, komt niet als een verrassing. De Fransman is al twee jaar dé competitieve coureur bij het merk en doet dit seizoen als enige mee om de prijzen. Zelf is hij ook rustiger geworden in zijn jacht naar een verbeterde versie van de Yamaha. “Toen ik jonger was, voelde ik meer frustratie over dit soort dingen. Waarom zijn de belangrijke mensen niet zichtbaar? Uiteindelijk weet ik nu ook dat ze hard werken, ook al komen die mensen niet naar de races. Het is goed om te zien dat de eerste versie van het nieuwe blok een flinke verbetering is, hopelijk kunnen we nog een stap zetten.”

“Vertrouwen in Yamaha nooit verdwenen geweest”

Waar de zoektocht naar vermogen vooral met het oog op 2023 van belang is, kijkt Quartararo op tegen het moment dat hij weer op de huidige motor stapt. “Dat wordt even een moeilijk moment”, lacht Quartararo. “Maar ik wil benadrukken dat ik het vertrouwen in Yamaha nooit verloren ben. Ik had mijn twijfels, daarom duurde het zo lang om mijn contract te verlengen. Maar voordat de evolutie van het motorblok er kwam, was al duidelijk dat ze echt fors wilden verbeteren. Het vertrouwen was er toen ik tekende. Ik voelde dat Yamaha wilde veranderen. Het lijkt erop dat het lukt en de gezichten van de mensen in het team staan scherp, maar we willen meer. Dat geeft vertrouwen.”