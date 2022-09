Marc Marquez maakt rentree in MotoGP Grand Prix van Aragon

Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez reed eind mei in Mugello zijn laatste Grand Prix. Hij moest voor de vierde keer in krap twee jaar onder het mes vanwege de bovenarm, die hij in de zomer van 2020 blesseerde bij een zware val in Jerez. Marquez onderging de operatie in de Verenigde Staten, waar geprobeerd werd om de man uit Cervera te helpen. De positie van de arm werd tijdens de operatie aangepakt, bovendien werd tijdens de operatie gezorgd dat het herstel voorspoedig zou verlopen. In eerste instantie leek het erop dat Marquez dit jaar niet meer in actie zou komen, maar de afgelopen weken kwamen er steeds meer signalen dat de coureur flinke stappen maakte in zijn herstel.

Nadat de artsen hem half augustus toestemming gaven om weer op de motor te trainen, kwam Marquez tijdens de tweedaagse MotoGP-test op het circuit van Misano in actie. Daar reed hij in twee dagen zo’n honderd ronden. De nasleep van die test waren voor Marquez beslissend in de kwestie of hij alweer zou kunnen racen. Maandag kwam de piloot weer met de CBR600RR in actie op de kartbaan van MotorLand Aragon. Daar werd duidelijk dat Marquz fit genoeg is om dit weekend weer aan de start te komen als op het circuit van Aragon de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap afgewerkt wordt.

“Het doel voor Marquez dit weekend is om fitter te worden door te rijden en zijn fysieke gesteldheid te peilen in de intensiteit van een raceweekend”, zegt Honda in de verklaring. “Als kind van Cervera kan MotorLand Aragon echt als een thuiscircuit van Marquez gezien worden, de fans hebben hem op dit circuit altijd gedragen.”

Honda kan Marquez goed gebruiken in de jacht op succes. Het merk verkeert sinds enkele seizoenen in een diepe crisis. Dit jaar haalde alleen Pol Espargaro een podium voor de Japanse fabrikant, daarna werden er geen successen meer geboekt met de ‘radicaal’ veranderde RC213V. Men hoopt dat Marquez na zijn terugkeer een duidelijke ontwikkelingsrichting kan geven voor 2023. Ondanks zijn afwezigheid is Marquez nog altijd de hoogst geklasseerde Honda-coureur in het kampioenschap. Hij verzamelde tot nu toe zestig WK-punten, goed voor de vijftiende plek in de tussenstand.

Joan Mir in Aragon ook weer in actie

Suzuki heeft dinsdagmiddag laten weten dat ook oud-wereldkampioen Joan Mir dit weekend in Aragon weer van de partij is. De Spanjaard brak in de eerste ronde van de Oostenrijkse Grand Prix zijn enkel bij een pittige high-sider. Mir moest de race in Misano uitzitten, maar is inmiddels voldoende hersteld om zijn comeback te maken.

"Ik ben heel blij dat ik weer kan rijden", zegt Mir. "Het wordt een lastige Grand Prix, ik ben nog niet volledig hersteld, maar ik geef 110 procent om alles eruit te halen."