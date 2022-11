Als Moto2-wereldkampioen debuteerde de zoon van oud-wereldkampioen Wayne Gardner bij KTM Tech3. Remy Gardner had echter het hele seizoen moeite om zich aan te passen op de RC16. Hij scoorde in twintig races slechts dertien punten, de elfde plek in de Grand Prix van Catalonië was het beste resultaat. Halverwege zijn eerste seizoen kreeg Gardner al te horen dat KTM hem voor 2023 niet zou houden. De rijder zou “niet professioneel genoeg” zijn.

Hij sleepte zich vervolgens richting het einde van het seizoen, na de afsluitende race in Valencia overheerste opluchting. “Ik heb een zo goed mogelijke race gereden”, zegt Gardner, die volgend seizoen voor Yamaha GRT in het WK Superbikes gaat rijden. “In de laatste drie races waren onze starts best sick. Het begin hier was prima, maar daarna viel de achterband weg. Phillip Island was prachtig, Sepang ging het de eerste ronden best goed. Ik heb me wel vermaakt, ik heb genoten van het laatste weekend met familie en vrienden die aanwezig waren. Ik ben ook opgelucht, ik hoef niet weer op dat ding te stappen.”

Gardner was in totaal maar twee jaar onderdeel van de KTM-pyramide in de Grand Prix-paddock. In zijn Moto2-kampioensjaar 2021 reed hij bij KTM Ajo, dit jaar was hij actief onder de vleugels van Hervé Poncharal. Het is nooit helemaal duidelijk geworden waarom Gardner uiteindelijk niet professioneel zou zijn, maar het zou onder meer komen omdat hij en zijn manager Paco Sanchez kritiek hadden op de motor die KTM ter beschikking stelde. Gardner heeft nog met KTM Motosport-baas Pit Beirer om tafel gezeten, maar daar werd hij niet veel wijzer van: “Pit kon me eigenlijk niets nieuws vertellen. Het was: ‘Ja, sorry, het spijt me, maar zo is het nu eenmaal’.”

KTM-baas heeft spijt van de Gardner-episode

In een exclusief interview met Motorsport.com geeft Beirer aan het spijtig te vinden hoe het afgelopen is met Gardner. De schuld daarvan ligt volgens de oud-motorcrosser ook deels bij het management van de Australiër. “Ja, omdat hij een wereldkampioen uit onze familie is en onze missie met hem is niet geslaagd”, zegt Beirer op de vraag of het hem spijt dat Gardner niet geslaagd is bij KTM. “Waarom? Dat is voer voor een langer gesprek, maar het spijt me enorm dat het niet succesvol is geweest. We waren erg gemotiveerd, maar van beide kanten liep het niet. Toen we een toekomstplan maakten, was het niet handig dat zijn manager vertelde dat KTM-contracten wel het laatste is wat hij voor zijn coureurs wil. Je moet een directie overtuigen dat ze MotoGP-budget voor je vrijmaken en dan zien ze de manager de motor afbranden, de situatie als verschrikkelijk omschrijven en zegt hij dat zijn rijders er niet thuishoren. Er was geen enkele goede werksfeer en dan kun je niet aan succes bouwen.”

Gardner kwam uiteindelijk de negativiteit niet meer te boven, vindt Beirer. “We hadden het gevoel dat hij [Sanchez] niet geloofde in dit project, dat wij het niet kunnen maken. Ik denk ook dat Remy iets te vroeg opgegeven heeft. Ik heb hem vaak gezegd dat hij voor elk punt moest vechten, maar er hing veel negativiteit in de lucht. We moesten het resetten voor ons project, we hebben veel dingen veranderd in de fabriek met engineers en management. Veel is gebaseerd op positieve energie. Maar het is nooit leuk om zoiets af te snijden. Ik moet toegeven dat het voor ons ook een mislukte missie is geweest om er iets van te maken. Wij wilden dat het anders afgelopen was, maar hij ook. De uitkomst is negatief.”