Crutchlow: Yamaha werkte niet eerder zo hard aan MotoGP-pakket

In de testfase voor het seizoen 2022 had Yamaha grote problemen met de betrouwbaarheid van een nieuwe krachtbron. Het team besloot het concept daarom aan de kant te leggen en door te gaan met een licht verbeterde versie van de 2021-unit. Dat leverde problemen op. Nagenoeg alle rijders hadden moeite om competitief te zijn dit seizoen. Fabio Quartararo won nog drie races en stond er in de beginfase van het seizoen goed voor, maar hij kon zijn wereldtitel niet verdedigen na een zeer povere tweede seizoenshelft. De andere rijders, Franco Morbidelli, Darryn Binder en Andrea Dovizioso kwamen er geen moment aan te pas. Dovizioso gaf er na de Grand Prix van Misano de brui aan, Cal Crutchlow werd als testrijder ingevlogen om de resterende races van het seizoen te rijden voor satellietteam RNF.

De werkwijze van Yamaha en Japanse constructeurs over het algemeen is de afgelopen jaren steeds vaker onder het vergrootglas komen te liggen. De merken hadden in de coronajaren moeite om de ontwikkeling van de machines op hetzelfde niveau te houden als de Europese partijen. Ook was Quartararo kritisch op de ontwikkeling die Yamaha doorvoerde, wat betekende dat hij lang wachtte voor hij een nieuw contract tekende. Yamaha heeft inmiddels de hulp ingeroepen van voormalig Formule 1-motorbaas Luca Marmorini. Hij is als consultant verbonden aan de ontwikkeling van het blok voor 2023. In zijn Honda-tijd speelde Crutchlow een belangrijke rol in de ontwikkeling van de RC213V, nu ziet hij dat Yamaha harder dan ooit werkt om het pakket te verbeteren.

“Ik heb ze nog nooit zo hard zien werken”, zegt Crutchlow in gesprek met Motorsport.com. “Ze werken heel hard. Zelfs vorig jaar hebben ze al hard gewerkt in de testperiode. Maar bij Honda was ik aan het racen en reed ik tijdens de testdagen ook nog honderd ronden per dag. Maar vanuit het Yamaha-oogpunt hebben ze echt stappen gezet, het is geweldig om te zien. Ik heb met Yamaha gesproken na mijn test in Jerez [het weekend voor de GP van Valencia] en heb hem op de hoogte gebracht van de zaken die we proberen. Hij reageerde ook dat ze in ieder geval iets proberen, of het nu werkt of niet. En dat is waar. Ze hebben een stap gezet en het maakt niet uit of het werkt of niet. Dat moet ik evalueren, maar ze werken ontzettend hard en dat is heel positief.”

Crutchlow reed in zijn privétest op het Circuito de Jerez met een verbeterde Yamaha-krachtbron voor 2023. Tijdens de post-race test op de dinsdag na de GP van Valencia mochten Quartararo en teamgenoot Morbidelli met datzelfde exemplaar, maar zij zagen geen verbetering. Quartararo was teleurgesteld na de test op het Circuit Ricardo Tormo. Volgens het team was er een technisch probleem.

Quartararo was in september na zijn eerste run met het nieuwe blok nog optimistisch gestemd.