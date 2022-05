Gardner somber over situatie bij KTM: “We hebben hulp nodig”

Brad Binder pakte in de openingsrace van het seizoen een podium, zijn teamgenoot Miguel Oliveira won vervolgens de Grand Prix van Indonesië. Het leek er vervolgens op dat KTM daadwerkelijk mee kon doen om de wereldtitel, maar die suggestie is ver weg na de afgelopen races. De beide fabrieksrijders haalden de laatste races nog slechts twee keer een top-tienresultaat. Bij Tech3 hebben de rookies het ook al moeilijk. In de eerste zes races scoorden Remy Gardner en Raul Fernandez slechts drie WK-punten.

Ook in Le Mans begon het weekend vrijdag moeizaam. Binder was na de beide trainingen de beste op de achttiende plaats, zaterdagochtend verbeterde hij zich naar de veertiende plek. De situatie bij KTM is echter somber, stelt Gardner. “We zijn allemaal aan het worstelen, alleen Brad lijkt in staat te zijn om zo nu en dan een snelle tijd te produceren”, zegt Gardner. “We zijn het allemaal een beetje kwijt. Het is moeilijk. Het was al moeilijk in Jerez, maar hier is het niet anders. Het is nogal somber op dit moment. Als ik kijk naar de resultaten uit het verleden, is dit geen slechte plek voor KTM. Maar we zijn achteruitgegaan. Het is lastig, we hebben hulp nodig. We zijn allemaal aan het worstelen: ik, Miguel en Raul. Brad is de enige die met zijn radicale stijl een beetje weet te presteren met deze motor.”

"We hebben hulp nodig"

Gevraagd waar hij op dit moment tekortkomt, gaat Gadner verder: “Overal. De bochten, het remmen, de acceleratie, het vermogen. Dat soort dingen. Ja, we hebben hulp nodig. We zijn zo wisselvallig, proberen van alles en het werkt eigenlijk nooit. We winnen soms iets, maar betalen daar ook meteen de prijs voor. We hebben het nog nooit echt aan elkaar kunnen knopen. Het wordt een lastig weekend. We hebben nieuw materiaal nodig. We zitten vast met wat we nu hebben, veel meer kunnen we niet. We hebben iets nodig, nieuwe onderdelen.”

De Australiër weet niet wat KTM nog in de pijplijn heeft om de problemen te fixen. “Ik weet het niet wat er nog aan zit te komen, of we überhaupt nog iets krijgen. Ik kan me daar niet zo mee bezig houden, dan zou ik gek worden.”