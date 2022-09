KTM stuurt Gardner de laan uit vanwege gebrek aan professionaliteit

Gardner liet vorige maand na de Grand Prix van Oostenrijk al weten dat hij waarschijnlijk geen zitje zou hebben op de MotoGP-grid van 2023. Tech3 KTM wordt volgend jaar GasGas Factory Racing en heeft Pol Espargaro als uithangbord. Raul Fernandez vertrekt naar RNF Aprilia waardoor Gardner hoop had op een langer verblijf. Het is in de MotoGP ook wel gebruikelijk om een rookie in ieder geval een tweede seizoen te geven om zo verder te kunnen wennen aan de klasse. KTM rekent de afgelopen jaren af met die tradities. Fernandez forceerde zelf een vertrek bij de Oostenrijkers, maar Gardner had stille hoop dat hij nog een jaar zou mogen blijven.

“Het gevoel overheerste dat we nog een jaar zouden doorgaan”, zegt Gardner donderdag in Misano, waar dit weekend de Grand Prix van San Marino verreden wordt. “In Silverstone was het zo dat we het erover eens waren dat we door zouden met elkaar en dat we het in Oostenrijk zouden regelen.” Dat gebeurde dus niet. “Op zaterdagmiddag in Oostenrijk kreeg ik het te horen. Ik had het echt niet verwacht, ik heb alles gegeven dit seizoen en ik denk ook dat we genoeg gedaan hebben voor dit niveau.”

Uitleg over het hoe en waarom kreeg Gardner niet. “Ze zeggen dat ik niet professioneel genoeg was”, aldus de Moto2-kampioen. “Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Ik geef alles en wilde graag blijven, maar ze hebben mijn hart gebroken. Er is ook geen waardering voor het feit dat ik ze de Moto2-titel gebracht heb. Ik geef alles en het was niet genoeg, zo blijkt nu. Ik blijf dat de rest van het seizoen ook doen, maar alleen voor mezelf en de mensen waarmee ik direct werk.”

Toekomst in de sport onzeker

Gardner had aan het begin van het seizoen problemen zich aan te passen op de RC16, een machine die voor meerdere rookies een moeilijke fiets bleek te zijn. “Het was geen ramp, als je kijkt naar de tijden en ziet hoe dicht we soms op de fabrieksrijders staan”, gaat Gardner verder. “Het is mijn eerste jaar en deze jongens… Miguel zit in zijn vierde jaar. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet slecht was, maar in Oostenrijk hoorde ik ineens dat het klaar is. Helaas hebben ze het me zo laat laten weten dat het heel moeilijk is om voor volgend seizoen nog een zitje te vinden.”

Gardner sloot af: “Ik heb hier mijn hele leven voor gewerkt. Met blessures, met motoren die helemaal niet competitief waren. Ik had eindelijk een goal gescoord en een goede motor te pakken om een kampioenschap te winnen om de MotoGP te bereiken en een jaar later is het klaar. Ik ben teleurgesteld in de motorracerij. Daarom weet ik ook nog niet wat ik volgend jaar ga doen. Ik voel me in de steek gelaten nu er geen motoren meer zijn in de MotoGP.”