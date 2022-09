De kalender van de MotoGP heeft dit seizoen twintig races na het wegvallen van de Grand Prix van Finland. Volgend jaar staat hetzelfde aantal weekenden op het programma, maar zullen er elk weekend twee races gehouden worden. Op zaterdagmiddag voegt men een sprintrace toe aan het format. In het WK Superbikes staan er per weekend drie races op het programma, maar bevat de kalender slechts twaalf raceweekenden. Het betekent dat er alsnog minder races gereden worden dan in het WK Superbikes.

Voor Remy Gardner, die donderdag bekendmaakte over te stappen naar GRT Yamaha in het WK Superbikes, een reden om zijn geluk te beproeven in het kampioenschap voor productiemotoren. “Zeker, dit seizoen zijn het twaalf weekenden”, zegt Gardner voor de start van de triple-header Aragon, Motegi, Buriram. “Dat zijn tien weekenden minder dan de MotoGP van de toekomst. Voor mij is dat prima. Ik heb in mijn vrije tijd nog andere zaken te doen en dat is mooi. Dit jaar was heel intens, volgend jaar wordt het met een extra race op zaterdag nog moeilijker. Dus ja, ik denk dat we op de limiet komen. Anderen denken dat het wel meevalt.”

De Tech3 KTM-rijder had opties om een stapje terug te doen naar de Moto2-klasse, maar vond dat na zijn kampioenschap van vorig jaar niet de beste optie. Hoewel Gardner de leeftijd heeft om nog eens terug te keren in de Grand Prix-paddock, verwacht hij niet dat het er snel van zal komen. “Ik weet niet of ik daar nog een kans voor krijg”, zegt Gardner. “Ik heb het gevoel dat ik hier nog niet klaar ben. Ik had nog wel wat kunnen bereiken hier. Maar ik weet het op dit moment nog niet. Misschien vind ik de Superbike-paddock wel zo fijn dat ik nooit meer terug wil. Aan de ene kant wil ik graag terugkomen om het gelijk van bepaalde mensen [bij KTM] te bewijzen, maar op dit moment weet ik het nog niet.”