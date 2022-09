Lecuona verovert voor eigen publiek zijn eerste Superbike-pole

Iker Lecuona was zaterdagochtend meteen op stoom. Hij noteerde voorafgaand aan de pitstops in de Superpole de scherpste tijd. De Spanjaard, op vrijdag ook de kopman in de eerste vrije training, legde met zijn Honda CBR1000RR-R een ronde van 4.657 kilometer af in 1.41.330. Alex Lowes was op de Kawasaki slechts 0.011 seconden langzamer. Yamaha-man Toprak Razgatlioglu ging voor de korte pauze naar de derde plaats, voor Xavi Vierge (Honda) en zijn titelrivalen Alvaro Bautista (Ducati) en Jonathan Rea (Kawasaki). Van der Mark stond halverwege vijftiende met de M1000RR.

Na de bezoekjes aan de pits stormde Andrea Locatelli op zijn Yamaha met kwalificatierubber naar 1.40.991. Rea en Lowes deden er nog korter over, waarna Lecuona in zijn vijfde omloop terugsloeg met 1.40.776. Die tijd werd niet meer verbeterd. Voor voormalig MotoGP-rijder Lecuona is het de eerste Superbike-pole uit zijn prille WSBK-loopbaan. Kawasaki-fabrieksrijders Lowes en Rea eindigden als tweede en derde, met Lowes op slechts 0.023 van Lecuona.

Op de tweede rij staan bij Race 1 (zaterdagmiddag) en de Superpole-wedstrijd (zondagochtend) Locatelli, Bautista en Garrett Gerloff, die volgend jaar overstapt van Yamaha naar BMW. Voor Razgatlioglu viel de uitslag tegen. De Turk kwam niet verder dan P8. Van der Mark sloot de sessie af op de negentiende plaats met 1.42.916.

Race 1 begint zaterdag om 14.00 uur.

Uitslag: Superpole WK Supebikes Barcelona