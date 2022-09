Yamaha biedt Gardner onderdak bij GRT in WK Superbikes

Na het behalen van de Moto2-wereldtitel in 2021 maakte Remy Gardner promotie naar de MotoGP, waarin hij dit jaar uitkomt voor Tech3 KTM. Op de KTM RC16 beleeft hij een moeizaam eerste jaar, want in de eerste veertien races scoorde hij pas vier keer punten. Enkele weken geleden kreeg de Australiër officieel te horen dat de Oostenrijkse fabrikant volgend jaar niet meer met hem wil samenwerken en doordat hij het vinden van een plek in de MotoGP vrijwel onmogelijk achtte, heeft hij besloten om de bakens te verzetten naar het WK Superbikes. Met succes, want donderdag kondigde Yamaha de komst van Gardner aan. De zoon van voormalig 500cc-wereldkampioen Wayne Gardner stapt in 2023 over naar GRT Yamaha.

"Remy is een veelbelovend jong talent, die een indrukwekkende carrière in de GP-paddock achter de rug heeft", zegt Andrea Dosoli, motorsportmanager van Yamaha Motor Europe. "We zijn heel blij dat wij een rijder aan boord hebben die niet alleen geweldige progressie heeft laten zien, maar die ook ervaring heeft op het hoogste niveau van de motorsport. Wij geloven dat hij perfect past bij het WK Superbikes-programma van Yamaha en we zijn benieuwd naar wat hij kan laten zien op een van onze R1 WSBK-machines."

De komst van Gardner naar GRT Yamaha gaat ten koste van Garrett Gerloff, die momenteel bezig is aan zijn derde seizoen in dienst van het team. De Amerikaan hoeft echter niet in onzekerheid te leven omtrent zijn toekomstplannen, want hij blijft in 2023 in het WK Superbikes na zijn overstap naar Bonovo BMW. "Wij willen Garrett Gerloff ook bedanken voor zijn toewijding aan Yamaha in de afgelopen drie seizoenen en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst", aldus Dosoli.