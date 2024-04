Acosta niet bezig met MotoGP-titel 2024: “Niet onze prioriteit”

Met een derde plek in Portimão had Pedro Acosta in zijn tweede Grand Prix in de MotoGP een podiumplaats te pakken. Daar waar hij dat podium met enig fortuin behaalde door de late crash van Maverick Viñales, viel er op zijn tweede plaats in de Amerikaanse Grand Prix helemaal niets af te dingen. Het toptalent doet daardoor volop mee in de strijd om de MotoGP-titel met een vierde plek in de tussenstand op 26 punten van leider Jorge Martín. Zelf is Acosta echter helemaal niet bezig met de strijd om het kampioenschap.

“Laten we denken aan de volgende ronde in Jerez en niet aan het kampioenschap”, vertelde Acosta na afloop van de race op Circuit of the Americas, waarin hij alleen Viñales voor zich moest dulden. “Iedereen praat en dat zorgt voor druk. We zitten in een goede situatie met de motor, het team en Pierer Mobility. Laten we van dit moment genieten en aankijken of we voor het kampioenschap kunnen vechten. Het is een lang seizoen, maar het is nu niet onze prioriteit.”

Acosta werd in Austin de jongste MotoGP-rijder ooit die twee opeenvolgende Grands Prix op het podium eindigde. Op het Circuit of the Americas moest de GasGas Tech3-rijder hard vechten voor het podium in een kopgroep met Viñales, Enea Bastianini, Martín, Francesco Bagnaia en aanvankelijk ook Marc Márquez. Met enkele knappe inhaalacties liet hij zich nadrukkelijk gelden in de strijd om de overwinning, maar die moest hij uiteindelijk toch aan Viñales laten.

“Niemand ter wereld had hem bij kunnen halen. Je hoeft alleen maar naar zijn snelheid te kijken. Als ik ook naar zijn snelheid in de sprintrace kijk, dan was hij van een andere planeet”, stelde de eerlijke Acosta, die zag dat het onmogelijk was om Viñales in de slotfase van de race nog bij te halen. “Het was moeilijk. Ik heb het geprobeerd, toen hij me inhaalde probeerde ik hem te stoppen, maar hij was heel goed. Ik sprak ook met hem en toen hij me inhaalde, probeerde ik harder te remmen voor bocht 12. Dat was onmogelijk. Vandaag was het niet mijn dag.”