De 25-jarige Luca Marini debuteerde in 2021 in de MotoGP met een Ducati GP19 van Avintia Ducati met ondersteuning van VR46. Dit seizoen werd het team omgedoopt tot de VR46-formatie en was hij de teamgenoot van rookie Marco Bezzecchi. Met name in de tweede helft van het seizoen imponeerde Marini op regelmatige basis, maar hij was samen met Gresini-nieuwkomer Fabio di Giannantonio de enige Ducati-coureur die geen podium scoorde.

Het is een bekend fenomeen dat de MotoGP verschillende families heeft. Denk aan de broers Pol en Aleix Espargaro, Darryn en Brad Binder en Alex en Marc Marquez. Vooral in het geval van Alex Marquez heeft dat zo nu en dan tot de suggestie geleid dat hij zijn plek op de grid alleen te danken zou hebben aan zijn achternaam, ondanks dat hij in Moto3 en Moto2 wereldkampioen werd. Marini deelt niet dezelfde achternaam als zijn broer, maar het komt regelmatig voor dat de twee in één adem genoemd worden. Maar Marini heeft geen last van zijn link met de negenvoudig wereldkampioen en noemt het belachelijk dat de twee soms vergeleken worden.

“Nee, dat heeft eigenlijk geen invloed op mij”, reageert Marini in een interview met Motorsport.com op de vraag of de link met Rossi extra druk geeft. “De vergelijking wordt nooit gemaakt omdat het onmogelijk is ons te vergelijken. Wat Vale tijdens zijn loopbaan gedaan heeft is ongelofelijk, niemand zal ooit nog iets vergelijkbaars kunnen doen, maar dat komt ook omdat dit een ander tijdperk is. Het is niet mogelijk om tien races op rij te winnen, het niveau ligt simpelweg te hoog. Iedereen is ijzersterk, de 24 rijders in de MotoGP zijn van speciale klasse, de motoren zijn fantastisch en elke rijder kan een race winnen. Vergelijken heeft geen zin en het geeft mij niet extra druk. De rijders met druk proberen te winnen, daar leven ze voor. Maar het is moeilijk om elke zondag te winnen.”

Marini rijdt ook volgend seizoen in dienst van VR46. Hij rijdt ook dan op de 2022-motor die hij dit jaar ook had. Ducati heeft ervoor gekozen om fabrieksmateriaal beschikbaar te stellen aan de vier rijders van de hoofdmacht en Pramac. Marini valt daardoor buiten de boot.