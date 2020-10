Quartararo ‘was het gevoel helemaal kwijt' na start Teruel GP

Met de achtste plaats verloor Quartararo opnieuw terrein ten opzichte van Joan Mir, die zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verstevigde. De beide Aragon-weekenden waren niet heel succesvol voor de toekomstig fabrieksrijder van Yamaha, maar hij voelde zich zondag tijdens de warm-up sterker dan eerder. Dit kwam er tijdens de race niet bepaald uit nadat hij al vroeg in de race grip verloor. Deze keer lag het niet aan zijn bandenkeuze, hij had dezelfde combinatie als teamgenoot Franco Morbidelli. Die won de GP van Teruel.

“Er was niks mis met de banden”, zei Quartararo. “Franco won en heeft een geweldige race gereden op de mediums. De bandenkeuze was dus goed. Toen ik op achterstand kwam te zitten wilde ik net zoals in de vierde training rijden, maar zodra ik het gas weer opende verloor ik veel grip. Dat is waarom ik niet blij ben. Deze ochtend was ik zo blij over wat we aangepast hadden, maar zodra de race begon had ik geen gevoel meer, geen grip, geen tractie. Het is heel vreemd, ik heb geen idee hoe dit kan. Het is vreemd.”

Quartararo is van mening dat de verbetering ten opzichte van de vorige race relatief klein was. “Het is moeilijk om er iets over te zeggen, Franco was heel erg constant. Hij werd beter en bleef constant”, voegde Quartararo toe. “We zijn beter geworden ten opzichte van vorig weekend, maar het was minimaal. We waren niet constant genoeg, Maverick [Viñales] was vorige week ook zo snel, hij was de te kloppen man en eindigde toen vierde. Nu zat hij maar een halve seconde voor me. Dat is lastig te begrijpen. Wanneer we dubbele races [op hetzelfde circuit] hebben, afgezien van Franco want hij is veel beter geworden, zijn wij het helemaal kwijt.”

In het kampioenschap heeft Quartararo met nog drie races te gaan een achterstand van 14 punten op Mir.