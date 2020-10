Morbidelli wint GP van Teruel voor Suzuki-coureurs Rins en Mir

De MotoGP kreeg zaterdag een nieuwe polesitter met Takaaki Nakagami. Hij mocht de elfde ronde van het seizoen beginnen vanaf de beste startpositie met Franco Morbidelli en Alex Rins naast hem op de eerste rij. Op de grid zagen we nog een aantal verrassende zaken, met name dat Rins en Maverick Viñales voor een zachte voorband hadden gekozen. Ook Fabio Quartararo's keuze week af, hij ging met een medium achterband van start.

Polesitter Nakagami maakte een uitstekende start en kneep de lijn naar de eerste bocht af voor Morbidelli en Rins. De Petronas Yamaha-man kwam daar als beste uit en sloot achter Nakagami aan op de tweede plaats. Dat was niet van lange duur, het noodlot sloeg toe voor Nakagami. De coureur verloor controle over de voorkant tussen bocht 4 en 5. Zijn droom om een MotoGP-race te winnen kwam daarmee abrupt tot een eind. Hij was niet de enige coureur die viel in de eerste ronde. In de eerste twee bochten ging het al mis voor Jack Miller en Brad Binder. De Zuid-Afrikaan reed vol op de achterkant van Millers Ducati. Beide heren werden van hun machine geslingerd, maar bleven ongedeerd.

Morbidelli was daardoor de leider na de eerste ronde met Alex Rins, Johann Zarco en Maverick Viñales daarachter. Joan Mir stoomde in de eerste ronde op naar de vijfde plaats, hij passeerde zelfs Quartararo in de eerste ronde. De Fransman had het opnieuw lastig in de openingsfase van de race, hij kwam direct terecht in een gevecht met Alex Marquez en Cal Crutchlow. Lang duurde het niet voordat die andere Honda-revelatie, Marquez, zijn weg langs Quartararo vond en op de zesde plaats lag.

Quartararo's teamgenoot Morbidelli voerde ondertussen de druk vooraan op. Met drie snelste ronden in de openingsfase probeerde de Italiaan de tegenstand te breken. Rins kon volgen, maar Zarco moest een gaatje laten in de openingsfase. Dovizioso was vanaf de zeventiende startplek opgeschoven naar P12, maar hij had nog wel wat werk te doen om zijn concurrenten voor de wereldtitel bij te halen. Voor een andere Ducati-rijder ging het nog minder goed. Francesco Bagnaia besloot zijn machine na vijf ronden in de pits te brengen, hij noteerde een uitvalbeurt.

In de zesde ronde brak Franco Morbidelli het record van de snelste raceronde (Jorge Lorenzo, 2015), maar hij liep niet ver meer weg van de achtervolgers. Rins zat keurig op de tweede plaats met Zarco op P3. De strijd om de vierde plaats werd intussen interessant nadat Joan Mir het tijd vond om een aanval te doen op Viñales. Mir deed het in bocht 11 terwijl ook Marquez snel korte metten maakte met de enige fabrieksrijder van Yamaha. Mir lag zodoende vierde voor Marquez en Viñales.

Quartararo kon het tempo van die mannen niet volgen en keek aan tegen een kleine achterstand, de oprukkende KTM's van Pol Espargaro en Miguel Oliveira bleven rustig zitten en zochten naar een geschikt moment om toe te slaan. Die kans kwam in de tiende ronde, bij het ingaan van bocht 1 zag Espargaro aan de binnenkant bij Quartararo die daardoor naar de achtste plaats verwezen werd.

Zarco moest inmiddels afhaken in de strijd om de overwinning, hij werd binnen enkele ronden los uit het wiel gereden door Morbidelli en Rins. Hij gaf twee seconden toe in de elfde ronde, Mir kwam dichterbij en ook Marquez zat op een paar tienden. Bij het ingaan van bocht 4 zette de Suzuki-man zijn machine aan de binnenkant bij Zarco, de achtervolging op zijn teamgenoot kon beginnen. Marquez volgde een halve ronde later, het verzet van Zarco leek daarmee gebroken. De Fransman vocht echter terug in de eerste bocht, Marquez verloor daardoor meteen een seconde op Mir.

Halverwege de wedstrijd liep de voorsprong van Morbidelli een beetje verder op. Het verschil schommelde zo rond de halve seconde, maar het had er alle schijn van dat Rins iets meer moeite kreeg met het onderhouden van zijn softs. Dat kon Mir wellicht in de kaart spelen, maar de leider in het wereldkampioenschap leek niet direct dichterbij te komen. Marquez moest pushen om wat terrein goed te maken, maar hij deed dat iets te hard. In de veertiende ronde van de race verloor hij controle over de voorkant van de machine bij het insturen van bocht 2. Ook hij haalde de finish niet, voor het eerst in zijn MotoGP-carrière noteerde de jonge Marquez een uitvalbeurt.

Zarco klom daardoor op naar de vierde plaats voor Espargaro, Viñales en Quartararo. Die laatste was in een duel verwikkeld met Miguel Oliveira. Dat duel werd met grote interesse bekeken door Andrea Dovizioso. Hij was Cal Crutchlow voorbij, liet niet veel later ook Aprilia-rijder Aleix Espargaro achter en lag zodoende op de negende plaats. Die opmars leek echter te stokken in de zeventiende ronde. Dovizioso zag hoe Espargaro weer voorbij kwam waarna ook Iker Lecuona en Cal Crutchlow langszij kwamen.

Bij het aanbreken van de laatste zes ronden leek het status quo te zijn in de top-vijf. Morbidelli had de race onder controle, Rins kwam niet veel dichterbij. Ook Mir had weinig meer in de tank, hij bleef op iets meer dan twee seconden van teamgenoot Rins steken. Met een derde plaats zou hij zijn voorsprong in het klassement echter kunnen vergroten. Het gat achter Mir was groot, Zarco zat op de vierde plaats met een achterstand van meer dan vijf seconden.

Met vier ronden te gaan was het verschil tussen Morbidelli en Mir voor het eerst groter dan een seconde en was het verzet gebroken. De Petronas Yamaha-coureur vierde zijn tweede overwinning van het seizoen nadat hij eerder dit seizoen de Grand Prix van San Marino op zijn naam schreef. Rins tekende voor een tweede podium op rij terwijl teamgenoot Mir in het kampioenschap goede zaken deed. Hij werd derde en vergrootte zijn voorsprong in het wereldkampioenschap.

Espargaro werd vierde op vijf seconden van het podium, Zarco nam genoegen met de vijfde plaats. Hij kwam in de slotfase nog in gevecht met Miguel Oliveira, maar de Avintia-rijder wist de top-vijf uit het vuur te slepen. Achter Oliveira eindigden Yamaha-mannen Maverick Viñales en Fabio Quartararo op de zevende en achtste plaats. Iker Lecuona scoorde weer een top-tien terwijl Danilo Petrucci in de slotfase opstoomde naar de tiende plaats.

Cal Crutchlow werd elfde voor Stefan Bradl. De HRC-testrijder liet Andrea Dovizioso in de slotronde nog achter zich. DesmoDovi eindigde daarmee op een teleurstellende dertiende plaats. Tito Rabat en Bradley Smith scoorden de laatste punten op de veertiende en vijftiende plaats. Smith geraakte nog in de punten nadat Aleix Espargaro in de laatste ronden stilviel met een mechanisch probleem. Hij werd naast Marquez, Bagnaia, Nakagami, Miller en Binder genoteerd als uitvaller.

Het wereldkampioenschap MotoGP gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Europa op het Ricardo Tormo Circuit in Valencia.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Race