Binder bestraft voor veroorzaken crash met Miller in Aragon

De Zuid-Afrikaan begon vanaf de vijfde startrij aan de tweede race op Aragon en stoomde samen met Miller door het veld. Bij het insturen van de listige tweede bocht raakte Binder de achterkant van de Australiër. Beide coureurs gingen hard onderuit, maar bleven ongedeerd. De wedstrijdleiding stelde een onderzoek in naar het incident en gaven Binder een long lap-penalty. Die moet hij nemen tijdens de Grand Prix van Europa in Valencia. Binder bood direct na de race zijn excuses aan bij Miller en gaf tot dat hij een inschattingsfout maakte.

“Ik maakte een aardige start, zat aan de binnenkant bij bocht 1 en toen ik aankwam bij bocht 2 deed ik alsof het een gewone ronde was, ik hield er geen rekening mee dat het veld iets in zou houden”, zei Binder op een vraag van Motorsport.com. “Het was een grote fout van mij en tegelijkertijd spijt het me enorm dat ik Jack eruit gereden heb. Het was voor mij al de tweede keer dat dit me gebeurde (in Jerez reed Binder op merkgenoot Oliveira), dat is gewoon klote. Maar wat kun je eraan doen? Het is gebeurd, ik heb m’n excuses aangeboden bij Jack en Pramac.”

De beide coureurs voerden een kort gesprek in de grindbak, Miller gaf direct toe dat hij het Binder niet kwalijk nam: “Ik was verontwaardigd omdat iemand me van achteraan aan had gereden, dat moest wel. Dit was niet een normale highsider”, verklaarde Miller. “Ik zag Brad en dacht ‘what the fuck Brad?’. Ik deed m’n helm af en toen we uit de grindbak liepen vroeg ik hem wat er gebeurde. Hij wist het ook niet zo goed, maar bood zijn excuses aan. Ik zei dat hij zich geen zorgen moet maken. Dit hoort er soms bij, zeker in een krappe bocht als hier in Aragon. Ik vroeg hem wat er gebeurd was, maar hij wist het blijkbaar ook niet. Toen ik het terugkeek leek het alsof hij iets te veel snelheid had, maar het was ongelukkig. Het is ons allemaal overkomen, mij ook. Ik ga hier niet zitten en hem vervloeken. Het kan nu eenmaal gebeuren.”