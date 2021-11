Marc Marquez kwam enkele weken geleden bij een enduro-rit ten val en liep daarbij een oogblessure op, vergelijkbaar met de blessure die hem in de winter van 2011-2012 ook parten speelde. Met die afwezigheid van Marquez verschuift de focus van Honda in de ontwikkeling van de nieuwe machine naar Pol Espargaro. De beide fabriekscoureurs hebben in september al mogen proeven aan het nieuwe model, waarmee meer grip aan de achterkant gegenereerd moet worden. Die indruk was positief en werd door Marquez omschreven als de “meest gewijzigde machine” uit zijn Honda-tijd.

In een exclusief interview met de collega’s van Motorsport.com Spanje ging Espargaro voor het eerst in op de indrukken die hij opdeed met de nieuwe machine. “Persoonlijk voelde ik niet veel verschil tussen de nieuwe motor en het exemplaar waar we nu mee rijden, maar dat moet wel in context geplaatst worden. We hebben dit jaar veel problemen als er weinig grip is en tijdens de Misano-test was er extreem veel grip. Het is daarom niet de beste referentie om de nieuwe motor op een baan als Misano te debuteren, dat is duidelijk. We kunnen pas conclusies trekken op circuits waar we slecht zijn, zoals in Barcelona. Daar hadden we echt problemen. We moeten blijven testen en zien wat het ons brengt. De Misano-test heeft ons in ieder geval wat positieve stappen gebracht maar ook wel wat negatieve zaken waar we echt aan moeten werken. Ik denk niet dat de we definitieve motor al in Jerez klaar gaan hebben.”

Het grote probleem van Honda in 2021 werd ook direct het grote probleem van Espargaro, die aanvankelijk veelbelovend begon aan het seizoen. “Ik ben een rijder die veel grip nodig heeft, maar dan ook echt heel veel. Dat klinkt als een cliché, iedereen wil dat hebben, maar er zijn maar weinig die zo goed presteren als ik met zoveel grip. Op de KTM ging ik alleen maar sneller als we meer grip hadden terwijl de andere rijders juist langzamer werden”, vervolgde Espargaro. “Veel grip zorgt ook weer voor problemen, maar dat aspect moeten we volgend jaar wel echt verbeteren. De motor waar we dit seizoen mee eindigen is qua geometrie vergelijkbaar met het nieuwe model. Persoonlijk probeer ik al zoveel mogelijk trucs te leren om ervoor te zorgen dat we volgend jaar veel grip hebben. In Misano hadden we dat met de test en dat werkte erg goed.”

Samenwerking met Japanse engineers

Espargaro’s eerste seizoen bij Honda is met een podiumplek geslaagd te noemen, maar zelf had de coureur er wel wat meer van verwacht. Ondanks een totaal van vijf gemiste races is Marc Marquez namelijk de beste Honda-rijder in het klassement. Nu Marquez door een oogblessure afwezig is in Valencia en ook tijdens de belangrijke Jerez-test, krijgt Espargaro de kans zijn stempel te drukken op de ontwikkeling van de nieuwe motorfiets. Dat hij een goede band heeft met de HRC-engineers, helpt daarbij. “Ze luisteren zeker naar mij. Het is moeilijk, natuurlijk is de communicatie met de Japanners niet makkelijk maar binnen het team zijn er voldoende Europeanen die ons helpen en die meer ervaring hebben in het werk”, voegde Espargaro toe, die bij KTM uitsluitend met Europeanen werkte. “Bij KTM was de werkwijze met de engineers heel anders, dat kun je je bijna niet voorstellen. De wijze van feedback geven, hoe dat weer geïnterpreteerd en verwerkt wordt is heel anders. Daar moet je aan werken en wordt met de tijd alleen maar beter. Wat dat betreft heb ik geluk met mijn technische team, Ramon [Aurin, crew-chief] werkt al jaren bij Honda en dat maakt het een stuk makkelijker. Maar toch, het is anders dan ik voorheen gewend was.”