De beste races van Rossi: De memorabele laatste op het TT Circuit

Met zijn 38 jaar is Valentino Rossi in 2017 al lang en breed een nestor in de MotoGP-paddock. Afgeschreven werd hij al heel vaak en daar was in zekere zin ook wel een beetje aanleiding voor. De momenten dat hij zijn vaak veel jongere tegenstanders nog met enige regelmaat wist te verslaan, zijn gedurende de jaren steeds spaarzamer geworden. In 2015, het jaar van het u-weet-wel-incident, doet hij nog mee om de wereldtitel maar de te beklimmen berg wordt daarna steeds hoger.

De laatste overwinning komt op zondag 25 juni 2017. Het is een wisselvallig weekend geweest wat betreft het weer, maar voorafgaand aan de race is het droog. Rossi begint vanaf de vierde startplek aan de wedstrijd en al snel ontstaat een groepje met Yamaha Tech3-rijder Johann Zarco, Pramac-coureur Danilo Petrucci en Honda-kopman Marc Marquez. Rossi vindt de aansluiting en peuzelt zijn tegenstanders een voor een op. Het is zo’n dag waar niemand Rossi kan afstoppen, de dagen die tegen het eind van zijn loopbaan steeds zeldzamer werden.

Zarco doet in de tiende ronde een moedige poging om het initiatief van zijn merkgenoot over te nemen. Bij het insturen van Ossebroeken stuurt hij er aan de binnenkant langs, maar met een wijdere lijn gooit Rossi de deur aan het eind van die doordraaier dicht. Zarco komt in de knel en moet in de ankers om een crash te voorkomen. Beide mannen kunnen door, maar Zarco verliest wel de aansluiting bij het groepje Rossi. Opvallend is dat ook Marquez de aansluiting verliest. De wereldkampioen heeft geen antwoord op het snelle tempo van de mannen vooraan. Enkel Petrucci blijft over, ook opvallend omdat de starre Ducati met name in de vierde sector van het TT Circuit nou niet bepaald de beste machine is. Petrucci heeft echter een van zijn goede dagen.

Petrucci weet zijn landgenoot binnen te hengelen, ondanks dat Rossi een poging doet om weg te rijden. Intussen is de regen boven het TT Circuit zichtbaar en Rossi kiest voor een iets rustiger tempo omdat hij de eerste op het asfalt is en het proefkonijn is voor de rest. Petrucci voert de druk op bij Rossi en ziet kansen, merkgenoot Andrea Dovizioso komt mee in zijn kielzog en neemt met zes ronden te gaan zelfs even de tweede plaats over. Petrucci countert tot twee keer toe en pakt met vier ronden te gaan de eerste plaats van Rossi af, de Ducatist weet op dat moment nog niet dat Dovizioso in de fout is gegaan en dat er daardoor een gat geslagen is met Rossi en Petrucci voorop. Niet veel later weet Rossi de beslissende inhaalactie te plaatsen en stevent hij af op de overwinning.

Tot een klassieke passeerbeweging in de laatste bocht komt het niet meer, ook al omdat Petrucci even daarvoor een beetje opgehouden wordt door achterblijver Alex Rins. Rossi houdt Petrucci achter zich en pakt zodoende zijn tiende overwinning in Assen. Het is zijn 115de Grand Prix-zege en het Nederlandse publiek verkeert in extase. Het is tot op de dag van vandaag zijn laatste zege in de MotoGP.