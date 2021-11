Marc Marquez niet naar Valencia vanwege oogblessure

Marquez werd vorige week dinsdag onderzocht in het Dexeus Clinic in Barcelona, nadat hij tijdens een van zijn trainingen op een crossmotor ten val was gekomen. De 28-jarige Spanjaard nam vervolgens een week rust. Maar hij bleef zich niet goed voelen. Zo kon de piloot van Repsol Honda niet goed zien. Maandag ging hij daarom opnieuw naar het ziekenhuis in Barcelona. Daar bleek hij weer last te hebben van diplopie, oftewel dubbelzien.

Marquez liep de oogkwetsuur eerder op in 2011, toen hij nog actief was in de Moto2 en met Stefan Bradl knokte om de titel. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Maleisië, de voorlaatste race, ging hij op een vochtige baan onderuit. Wat een relatief onschuldige valpartij leek, zou grote gevolgen hebben. Marquez zag dubbel en kwam tijdens de oefensessies niet meer in actie. In de kwalificatie bleef het bij twee ronden en voor de warm-up op zondag werd hij medisch afgekeurd. Marquez was er nog wel bij tijdens de seizoensfinale in Valencia, maar trok zich terug. Daarmee was de titel voor Bradl.

Het grind zou bij de crash een zenuw in zijn oog hebben beschadigd. Volgens de behandelend arts gaat het nu onder meer om dezelfde zenuw als in 2011. Marquez zal de komende tijd worden behandeld aan de kwetsuur, waarbij hij zich meerdere keren moet melden in het ziekenhuis.

In een interview met Autosport.com vertelde Marquez in augustus vorig jaar dat hij meer moeite had met zijn oogblessure van 2011 dan met de gebroken arm waar hij in 2020 mee kampte. "Alle blessures zijn moeilijke momenten", aldus Marquez toen. "Maar de problemen met het zicht in 2011 waren het moeilijkst. Ik zat thuis en ik wist niet of ik ooit nog op de motor zou kunnen rijden."

Daarmee is Marquez' seizoen nu ten einde. Het was een grillig jaar voor de toprijder van Honda, waarin hij drie races won: in Duitsland, Amerika en Emilia-Romagna. Maar daarnaast kwam hij drie keer niet in actie door blessures en viel hij vier keer uit. Zijn enige andere podiumplaats scoorde Marquez in Aragon (tweede). De andere keren finishte hij tussen de vierde en vijftiende plaats.

Marquez - zesvoudig MotoGP-kampioen - staat momenteel zesde in het WK met 142 punten. Brad Binder, zevende, heeft een gelijk aantal punten gescoord. Achtste man Aleix Espargaro (113 punten) kan Marquez in Valencia niet meer inhalen.

Naar verwachting zal testrijder Stefan Bradl in Valencia weer op de motor van Marquez stappen. De Duitser verving hem afgelopen weekend ook bij de Grand Prix van de Algarve.