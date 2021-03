Espargaro: ‘Dag en nacht verschil’ tussen Honda en KTM

Tijdens de eerste van vijf testdagen maakte Espargaro kennis met de RC213V. Hij reed 68 ronden en was 1.2 seconde langzamer dan broer Aleix op de Aprilia. Omdat de banden aan het eind van de dag op waren kwam de jongste van de Espargaro-broers niet toe aan een snelle run. De laatste vier jaar reed Espargaro op de KTM en het is een algemene aanname dat de RC16 en RC213V wat betreft karakter op elkaar lijken. Espargaro verklaarde echter dat dit niet het geval is.

“Ja, het verschil is groot. Eigenlijk te groot om de twee te vergelijken”, zei Espargaro. “En het is drie maanden geleden dat ik voor het laatst op zo’n motor zat en dat helpt ook niet als je wilt bedenken hoe de KTM ook alweer was. Maar ze zijn heel erg verschillend. Ik bedoel, het zijn beide motoren waar je een beetje mee moet vechten om snel te zijn. Maar afgezien daarvan verschillen ze enorm. Maar het voelt al goed met de Honda. Het belangrijkste is dat we leren over de voorkant, daar pak je veel tijd. Bij het remmen, maar ook bij de bochtensnelheid. De achterkant heb ik min of meer onder controle, zeker wat betreft de acceleratie en het midden van de bocht. Maar het is een kwestie van iets meer pushen en ontdekken waar de limiet ziet. Dan leer ik het snelste waar ik nog verlies.”

Zoektocht naar de limiet

Espargaro dook zaterdag nog niet in de details wat betreft de afstelling van de RC213V. Gevraagd hoe zijn eerste Honda-werkdag eruitzag, zei de Spanjaard: “Je kunt je voorstellen dat we veel werk verzet hebben, zeker met het vinden van de limiet. Het is best lastig om die limiet snel te zien, zeker met de jonge rijders die erg sterk zijn. Je moet constant pushen om ze bij te benen, anders sta je direct op achterstand. Op de eerste dag heb ik geprobeerd om de motor te leren kennen, te kijken hoe de remmen werken en of mijn positie op de motor goed was. Dat soort dingen zijn eigenlijk heel standaard. We hebben nog niet gekeken naar de elektronica of andere grote dingen zoals het chassis. Ik wilde gewoon zoveel mogelijk info in me opnemen. Aan het eind van de dag hadden we geen banden meer over. Dat kwam omdat we vroeg begonnen waren en ik heb daardoor geen snelle ronde meer kunnen rijden. Maar over het algemeen ben ik heel tevreden.”