Espargaro brengt Aprilia aan kop op eerste testdag in Qatar

Vrijdag kwamen de testrijders en nieuwkomers in actie, maar de vaste MotoGP-coureurs liepen al likkebaardend door de paddock. Zij kwamen zaterdagmiddag klokslag 14.00 uur lokale tijd voor het eerst in actie. In eerste instantie kwamen veel coureurs in actie met het vertrouwde 2020-materiaal. Dat was vooral nodig om weer op snelheid te komen en een goede referentie te krijgen voor de start met de nieuwe motoren. Toch waren er al flink wat nieuwigheden te zien op de eerste dag van de test, met name de testrijders mochten verschillende innovaties aan de tand voelen. In totaal kwamen 29 coureurs in actie op de eerste dag van de test.

Aleix Espargaro was van hen de snelste. Hij klokte een 1.54.687 in de 42ste van in totaal 57 ronden. Hij was daarmee Stefan Bradl iets te snel af, de Duitse HRC-testrijder reed een 1.54.943. Hij is deze week de vervanger van Marc Marquez, die afwezig is. MotoGP-wereldkampioen Joan Mir klokte de derde tijd, hij reed 45 ronden op de eerste dag van de test. Jack Miller kwam met een nieuwe aerokit van Ducati in actie en was ook aardig snel op de eerste dag in dienst van het Ducati-fabrieksteam. De Australiër werd vierde voor Miguel Oliveira, de kersvers fabrieksrijder van KTM.

Franco Morbidelli was op de zevende plaats de beste Yamaha-rijder, hij eindigde daarmee kort achter Johann Zarco en net voor Alex Rins. Maverick Viñales werd negende voor Alex Marquez en Takaaki Nakagami. Nakagami maakte voor het eerst kennis met de nieuwste versie van de Honda, hij heeft dit jaar een fabriekscontract.

Valentino Rossi eindigde op de veertiende plaats, hij reed een 1.55.584 op zijn eerste dag in Petronas-kleuren. Fabio Quartararo werd vijftiende, hij debuteerde vandaag bij het fabrieksteam. Pol Espargaro had het goed naar zijn zin op de Repsol Honda-machine, hij reed maar liefst 68 ronden. Zijn snelste tijd was een 1.55.878.

Na zijn crash van vrijdag was Jorge Martin op zaterdag de snelste van de nieuwkomers. "Ik ben elke ronde beter geworden en dat is heel belangrijk", zei Martin, die werkte aan het verbeteren van zijn rijstijl op de Ducati GP21. "We hebben gewerkt aan het sturen, het remmen en het accelereren."

Een aantal coureurs ging onderuit op de eerste dag. Brad Binder vernielde een van zijn 2020-machines toen hij in bocht 2 viel. Ook fabrieksrijder Francesco Bagnaia ging onderuit. Hij reed op dat moment met een nieuwe aerokit van Ducati.

Uitslag eerste MotoGP-testdag Qatar

Pos # Coureur Rondetijd/Verschil 1 41 A. ESPARGARO 1:54.687 2 6 S. BRADL +0.256 3 36 J. MIR +0.293 4 43 J. MILLER +0.335 5 88 M. OLIVEIRA +0.397 6 5 J. ZARCO +0.423 7 21 F. MORBIDELLI +0.487 8 42 A. RINS +0.511 9 12 M. VIÑALES +0.572 10 73 A. MARQUEZ +0.591