Rossi voelde kriebels voor eerste test met Petronas Yamaha SRT

Rossi staat nog altijd onder contract bij het Yamaha-fabrieksteam en ook aan de motor is nog niet veel veranderd, maar toch was de coureur gespannen op de eerste werkdag van het nieuwe seizoen. “Ik voelde vanochtend echt wel kriebels en was opgewonden, want het is de start van een nieuw avontuur”, reageerde Rossi op de vraag van Motorsport.com. “Nieuw kleuren, een nieuw team, alles is nieuw en dat motiveert mij enorm. Het geeft me de kracht om hard te werken. Het was aan het begin even vreemd, de eerste exit, maar aan de andere kant was de motor nog altijd hetzelfde. Ook als het uiterlijk er anders uitziet, dan blijft de motor hetzelfde.”

Ten opzichte van zijn dagen bij het fabrieksteam is het team van de negenvoudig wereldkampioen flink veranderd. Slechts drie leden van zijn vaste team zijn nu ook werkzaam bij SRT. De eerste indruk van zijn nieuwe crew was goed, al stelt de Italiaan dat er nog wel wat werk aan de winkel is. “Ik mis mijn Australische monteurs [Brent Stephens en Alex Briggs] echt, maar ik vandaag de passie en gretigheid om goed werk af te leveren”, zei hij over de nieuwe crew. “Ze zijn echt goed. Er wordt goed en hard gewerkt, zelfs al moeten we nog wat zaken oplossen. Dan zijn er nog allerlei procedures waar we aan moeten werken en ook de eerste keer dat we op de grid staan, zal dat wel speciaal zijn. Daar moeten we aan werken, maar dat komt met de tijd wel goed.”

Rossi klokte een veertiende tijd, teamgenoot Franco Morbidelli was de beste Yamaha-rijder op de ‘A-spec’. “Hij is de beste teamgenoot die ik me kan wensen”, zei Rossi. “We kennen elkaar door en door, we zijn vrienden en dagen elkaar thuis altijd uit. Het is indrukwekkend, hij was al heel snel op de eerste dag. Ik ben blij dat ik met hem in dit team zit, we hebben een speciale band. Ik hoop dat we beide competitief kunnen zijn.”