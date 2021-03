Suzuki anticipeert en test nieuwe MotoGP-krachtbron voor 2022

Als gevolg van de ontwikkelingsstop door de coronacrisis mogen vier van de zes MotoGP-fabrikanten in 2021 niets doen aan de blokken. De motoren van vorig jaar worden ook dit seizoen gebruikt. Alleen Aprilia en KTM hebben toestemming om aan de krachtbron te werken, al valt die laatste partij ook niet meer onder het concessiesysteem. Hoewel Suzuki tijdens de eerste Qatar-test met flink wat onderdelen is gekomen voor de motorfiets van Joan Mir en Alex Rins, heeft men het vizier ook al op 2022 gericht. Testrijders Guintoli en Takuya Tsuda rijden met een nieuwe krachtbron.

“We zijn met flink wat nieuwe items begonnen deze test”, zei Guintoli zaterdag na de eerste van vijf testdagen. “We hebben een nieuw motorblok, die is voor 2022. Daar werken we nu al aan. En we hebben ook een beetje aan het chassis gewerkt. Dus we hebben een nieuw chassis, een nieuwe achterbrug en ook wat verschillende ophangingsonderdelen. We hebben dus al flink wat kunnen testen en dat is interessant. We gaan meteen voluit en dat is interessant aangezien ik al vijf maanden niet gereden heb. Dus ik voel het wel! We zoeken nu naar manieren om onze filosofie verder te verbeteren, het is duidelijk dat het huidige pakket niet zo slecht werkt. De vier-in-lijn mist wat topsnelheid en we proberen dat ook een beetje te compenseren. Het gaat geen gigantisch grote stap worden, deze werkt al vrij aardig.”

Onvoorspelbaar seizoen

Er staan voor dit seizoen slechts vijf collectieve testdagen gepland en de onvoorspelbare aard van de pandemie is een andere factor waarom Suzuki al vroeg begonnen is met het werk voor 2022. “Dankzij de bevriezing van dit jaar hebben we al tijd om voor 2022 te werken”, aldus de Fransman. “Dat is volgens mij een goede beslissing, ook omdat de situatie met corona zo moeilijk is. Ik kan niet naar Japan om te testen. Er is wel wat gedaan, maar het is niet hetzelfde. We hebben vorig jaar wel een beetje getest en geprobeerd om onze tijd zo goed mogelijk te gebruiken. Het is belangrijk om voor de toekomst te werken aangezien we niet weten wat dit jaar gaat brengen. We weten niet hoeveel kansen we krijgen om te testen. We moeten meteen maximaliseren en onze tijd optimaal benutten. Het is niet eenvoudig om over een nieuwe krachtbron te beslissen, dus we moeten er meteen werk van maken.”

Suzuki heeft in het verleden ook al problemen gehad met de keuze voor het verkeerde motorblok. In 2017 werd de verkeerde specificatie geselecteerd waarna men het jaar uit moest zingen met een krachtbron die niet snel genoeg was. In 2018 werd dat vervolgens rechtgezet.