Pedrosa kan perfecte rondje niet rijden, maar is tevreden

Na de drie trainingen op de Red Bull Ring was Pedrosa de snelste van de KTM-rijders en greep hij net naast rechtstreekse plaatsing in Q2. In het eerste deel van de kwalificatie zat Pedrosa er opnieuw goed bij, maar tot een perfect rondje kwam de Spanjaard naar eigen zeggen niet. Pedrosa werd vierde met een 1.23.730 en start zondag als veertiende in zijn eerste Grand Prix-start sinds de GP van Valencia in 2018.

“Het was vandaag een grote kwalificatiesessie”, begon Pedrosa zijn perspraatje met een lach. “Vanaf de ochtend tot deze middag heb ik alleen maar gereden met de kwalificatie in m’n achterhoofd. Het ging vanochtend vrij aardig, het gevoel was vrij aardig. Het scheelde niet veel of ik had Q2 meteen kunnen halen, maar dat ging net niet. We hebben de focus gelegd op de vierde training waarin we de racesimulatie gedaan hebben. In Q1 was het een beetje moeilijk om een goede ronde te rijden, ik had niet helemaal de snelheid die ik wilde. Maar de verschillen waren klein, dus daar kan ik tevreden mee zijn. Het is goed dat ik kan meekomen met de andere coureurs en we zitten in de middenmoot, wat dat betreft kun je je geen fouten veroorloven. Elk klein foutje betekent dat je veel tijd verliest. Het is belangrijk om een perfecte ronde te rijden. Ik zag dat voor de kwalificatie al, maar ook in de kwalificatie was het lastig om een perfect rondje te rijden. Het was goed, maar niet alles was perfect.

Voor Pedrosa is het dit weekend zaak om informatie te verzamelen om KTM naar een nieuw plan te helpen. De testrijder speelde een belangrijke rol in de opmars van KTM, maar de fabrikant stelde dat het op bepaalde vlakken tegen een plafond zat. Aan Pedrosa de taak om te ontdekken hoe men nog beter kan worden. “Voor mij was het wel duidelijk, we hebben de race nog te gaan, maar ik heb wel gezien wat ik moest zien. Ik heb een goed beeld gekregen van de verhoudingen en de veranderingen van de tijd dat ik niet racete. Voor mij is het vrij duidelijk wat de volgende stap is.” Gevraagd om daar over uit te wijden, vervolgde Pedrosa: “Ik wist vooraf niet wat ik kon verwachten, dus ik wist niet wat ik moest zien. Het is wel een beetje een verrassing, maar ik kan er niet veel over zeggen. Ik wil het eerst met het team analyseren en zeker weten dat ik het goed zie. Wellicht kan ik er later wat over zeggen.”