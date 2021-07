Pedrosa keert in Stiermarken met wildcard terug op MotoGP-grid

Het gonst al maanden van de geruchten over een eventuele comeback van Pedrosa, die in 2018 afscheid nam van de MotoGP. De Spanjaard leek er lange tijd niet veel zin in te hebben, vooral de verplichte promotionele- en media-activiteiten waren een reden om op de achtergrond te blijven. Desondanks wilde KTM graag gebruikmaken van de diensten van Pedrosa, die in de afgelopen jaren een flinke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de KTM RC16. Tijdens de GP van Stiermarken komt Pedrosa met een ‘aangepaste en ontwikkelde versie’ van de RC16 aan het vertrek. Hij moet data verzamelen waarmee de Oostenrijkse fabrikant in de toekomst weer verder kan.

“Het is heel interessant om deel uit te maken van dit project en ik ben blij dat ik mijn ervaring met het team heb kunnen delen”, zei Pedrosa. “We hebben stap voor stap vooruitgang geboekt en het is interessant om weer te racen, dat geeft me een ander perspectief dan bijvoorbeeld de testsessie. Het is lang geleden dat ik mijn laatste race reed, de mentaliteit is weer heel anders. Mijn focus ligt op het testen van de motor in raceomstandigheden. Ik hoop erachter te komen wat de vaste rijders nodig hebben in de verschillende sessies en hoe we de motor kunnen verbeteren. Ik kan vanuit huis zien waar de motor beter moet worden, maar om de MotoGP echt goed te begrijpen gaat een wildcard zeker helpen. Ik kan nog niet veel zeggen over mijn verwachtingen, het wordt even omschakelen. Ik hoop in ieder geval te genieten van de terugkeer.”

Pedrosa eindigde in elf van de dertien MotoGP-seizoenen die hij reed in de top-vijf, drie keer was hij vice-kampioen. De Grand Prix van Valencia in 2018 was zijn laatste race, hij werd daar vijfde. Het volgende seizoen ging hij bij KTM aan de slag als testcoureur. Dat merk boekte in 2020 een doorbraak met drie overwinningen voor Brad Binder en Miguel Oliveira. Dit seizoen heeft KTM ook alweer een overwinning te pakken. Oliveira schreef de Grand Prix van Barcelona op zijn naam.

Tijdens de GP van Stiermarken maakt Pedrosa zijn 296ste start in een Grand Prix. Het is de eerste keer dat hij dat doet zonder een Honda.