Hoe KTM binnen twee MotoGP-weekenden rond Acosta is gaan draaien

Pedro Acosta werd zondag met zijn derde plek in Portimão de derde jongste rijder ooit op het podium van de zwaarste klasse. Met 19 jaar en 304 dagen moet hij alleen Randy Mamola (19 jaar en 261 dagen) en Eduardo Salatino (19 jaar en 274 dagen) voor zich dulden op die ranglijst. Zonder iets af te doen aan de prestaties van de Amerikaan en de Argentijn en rekening houdend met het feit dat vergelijkingen tussen atleten uit verschillende tijdperken nooit helemaal accuraat zijn, is wel duidelijk dat Acosta iets memorabels heeft gepresteerd gezien hoe sterk het huidige MotoGP-veld is.

Sinds Marc Márquez in 2013 in de MotoGP debuteerde heeft geen enkele nieuwkomer op hetzelfde niveau gepresteerd als Acosta. De GasGas Tech3-rijder stal de show en haalde zelfs de aandacht weg bij kampioenen als Francesco Bagnaia en Márquez. Na slechts twee Grands Prix lijkt hij - op basis van zijn statistieken en voorspellingen van Pierer Mobility Group over wat er nog aankomt - op pole-position te staan om de steunpilaar te worden van KTM. En als we afgaan op de uitspraken van de mensen die in Portimão over hem spraken, dan is hij dat hoogstwaarschijnlijk al.

Slechts twee races had Pedro Acosta nodig om zijn eerste MotoGP-podium te behalen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

In zijn debuutrace in Qatar eindigde Acosta op de negende positie. Dat vertelt echter niet het hele verhaal. De jonge Spanjaard knokte zich in de eerste fase van de race naar de strijd om de podiumplaatsen en de snelste ronde van de race - waarmee hij recordhouder werd. In de laatste acht ronden van de race in Lusail viel hij echter terug, iets waar twee duidelijke aanleidingen voor waren. De eerste was een overbelasting van zijn arm, wat het gevolg was van het verplaatsen van de activatie van het rijhoogteapparaat voor de achterkant. Daardoor moest Acosta het apparaat met een geforceerde beweging activeren. Daarnaast waren zijn banden op, iets wat te verklaren is door de agressieve rijstijl van de rijder uit Mazarrón.

Acosta maakt indruk op concurrentie

Voor de GP van Portugal werd de activatie van het rijhoogteapparaat opnieuw verplaatst en dat bracht het beste in Acosta naar boven. Terwijl het gros van de rijders meent dat inhalen schier onmogelijk is met de huidige aerodynamica, bewees de regerend Moto2-wereldkampioen dat het wel degelijk kan. In de openingsfase hield Acosta zich nog koest, om in de vierde ronde zelfs terug te zakken naar P8. Vervolgens zette hij de aanval in op het moment dat de race settelde. Achtereenvolgens zette hij de KTM's van Jack Miller en Brad Binder opzij, om daarna ook langs Márquez en Bagnaia te gaan. Het bracht hem op de vierde positie, waarna de crash van Maverick Viñales in de laatste ronde hem naar het podium bracht.

Na de finish gaven meerdere concurrenten aan onder de indruk te zijn van de manier waarop Acosta de motorfiets liet doen wat hij wilde. "Pedro gaat dit jaar geweldige dingen bereiken. Hij gaat podiums en overwinningen scoren en wie weet vecht hij wel om de wereldtitel", zei Márquez. Binder voegde eraan toe: "Ik heb altijd het geluk gehad dat ik teamgenoten had die mij gepusht hebben om beter te worden. Hij is daar geen uitzondering op. Ik hoop dat we dit project samen naar succes kunnen leiden." Ook Miller liet na afloop van de race in Portugal doorschemeren dat Acosta veel indruk had gemaakt met zijn manier van rijden op de KTM RC16.

Een teamlid van GasGas Tech3 gaf in gesprek met Motorsport.com aan het daar mee eens te zijn. "Als je het indrukwekkend vindt wat hij tijdens de races doet, dan moet je de video's zien die hij opstuurt als hij traint. Ik wist niet dat iemand zo ver kon leunen op een straatmotor met 1000 cc", zei het teamlid, om eraan toe te voegen. "Het goede van Pedro is dat hij recht op zijn doel af gaat. Hij heeft zichzelf een doel gesteld en daar gaat hij ook vol voor. Politiek en spelletjes interesseren hem niet en dat is iets goed in een bedrijf als dit."

Pedro Acosta rekende in Portimão af met onder andere Marc Márquez. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Hoe ziet toekomst Acosta eruit?

Er zijn aanwijzingen die het belang van Acosta binnen het huidige ecosysteem van de Pierer Mobility Group laten zien. Dat geldt in de eerste plaats voor de behandeling die hij op sportief niveau heeft gekregen, iets waar zijn teamgenoot ook van profiteert. "Pedro wordt behandeld als een fabrieksrijder. Ze zullen hem geen onderdelen afnemen die Brad en Jack wel hebben, want hij heeft het verdiend", zei Augusto Fernández, die zelf zoals gezegd ook profiteert van de situatie. KTM moest namelijk aan de slag om Acosta te voorzien van het koolstofvezelchassis dat hij sinds de tests al gebruikte. De eigen regels van de Oostenrijkse fabrikant zorgden ervoor dat dit onderdeel hierdoor ook beschikbaar moest komen voor Fernández.

Wat betreft de toekomst heeft KTM nog niet de zekerheid die het wil hebben met Acosta. Zijn huidige contract bevat enkele clausules en loopt in principe tot en met 2025, mits KTM hem volgend jaar een plek geeft in het fabrieksteam of hij zelf kiest voor een vertrek. Voor 2026 is de Spanjaard in ieder geval een vrij man. Op dit moment is er geen indicatie dat Acosta wil vertrekken, maar ook is er geen harde garantie dat hij blijft. Motorsport.com heeft vernomen dat het sportieve aspect momenteel het belangrijkste is voor het talent, belangrijker nog dan het financiële plaatje. Wel is duidelijk dat hij de situatie zal gebruiken om er het maximale uit te halen, zoals hij ook doet met de motor waar hij op racet.