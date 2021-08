De Red Bull Ring heeft de afgelopen jaren wel vaker ter discussie gestaan wat betreft de veiligheid. Vorig jaar werd het veld opgeschrikt door de schade die veroorzaakt werd met een crash tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli. Ook in de regen zijn er zorgen over het circuit, de hoogteverschillen zorgen ervoor dat er met regenval riviertjes ontstaan. Onder meer Marc Marquez stelt dat het dan niet mogelijk is om de Grand Prix van Stiermarken te racen.

“Persoonlijk denk ik dat we het wel kunnen schudden als we regen krijgen”, aldus Marquez. “Als het in korte tijd valt, dan is het onmogelijk hier te racen. Er ontstaan riviertjes op het circuit met veel water. Als het niet heel hard regent, dan is het wel mogelijk. We moeten in ieder geval zorgen dat er geen water op de baan blijft staan.” De regen zou Marquez overigens wel kunnen helpen, stelt hij: “Het kan een verrassende uitslag opleveren, wat dat betreft kunnen we wel regen hebben.”

Vrijdag liet wereldkampioen Joan Mir al optekenen dat de regen op de Red Bull Ring problematisch kan worden. “Het is gevaarlijk, zeker de eerste bocht”, verklaarde de Suzuki-coureur. “In die bocht is het heel glad en dat is gevaarlijk, maar ook bocht 3 is heel tricky. Als je crasht heb je een probleem en dan heb je dat probleem niet alleen. In een groep is het zeker gevaarlijk als het nat is. Ik weet niet wat we moeten doen, maar het is op dit moment niet veilig genoeg in de regen.”

De veiligheidskwestie is vrijdag aangekaart tijdens de bijeenkomst van de Safety Commission. De laatste keer dat een race niet verreden kon worden vanwege de regen was in 2018 op het circuit van Silverstone. Dat had toen overigens ook te maken met de structuur van het asfalt.