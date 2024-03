Miller kan alleen dromen van rijstijl MotoGP-sensatie Acosta: "Indrukwekkend"

Na een sterk MotoGP-debuut in Qatar deed Pedro Acosta er tijdens de Grand Prix van Portugal nog een schepje bovenop. De jongeling van GasGas Tech3 kwalificeerde zich als zevende, om gedurende de zondagse race langzaam naar voren te komen en uiteindelijk als derde te eindigen, achter winnaar Jorge Martín en nummer twee Enea Bastianini. Tijdens de race rekende Acosta ook af met KTM-fabrieksrijders Jack Miller en Brad Binder, die hij in de vijfde en zevende ronde op vrijwel identieke wijze passeerde. Gedurende het duel merkte Miller op hoe sterk zijn rijstijl verschilt van die van Acosta, van wie hij naar eigen zeggen wel wat dingen kan leren.

"Hij zit niet echt op de motor, hij hangt er heel veel naast. Alles raakt bij hem de grond. Het lijkt erop alsof zijn hoofd op een gegeven moment de grond gaat raken", omschrijft Miller de rijstijl van Acosta. "Zijn stijl is indrukwekkend, vooral als je het vanaf de achterkant bekijkt. Ik mocht willen dat ik op die manier reed. Ik ben misschien iets minder stijlvol. Hij rijdt goed en hij krijgt de motor waar hij hem wil hebben. Dat is positief. We hebben deze KTM de afgelopen twaalf maanden ongelofelijk verbeterd en daar profiteert hij volledig van. Nu moeten we hem als doel gebruiken en proberen te begrijpen wat hij anders doet, zodat we van hem kunnen leren. Ik ben 29, maar ik leer nog iedere race."

Acosta is met zijn jeugdige leeftijd van negentien jaar onderdeel van de jonge garde die de MotoGP bestormt. De komst van deze jongelingen zorgt er volgens Miller ook voor dat er een nieuwe rijstijl naar de koningsklasse komt. "Absoluut, je hoeft alleen maar naar [Jorge] Martín en hem te kijken", constateert de Australiër, die zelf achter Acosta en Binder op de vijfde positie eindigde in Portimão. "Deze jongens raken met alles de grond. Als je mijn stijl van 2016 vergelijkt met nu, dan is die behoorlijk veranderd, maar duidelijk niet genoeg. Ik moet eraan blijven werken, dus ik zal meer pilates gaan doen."

'Had niet echt een kans'

Miller werd in Portimão in de vijfde ronde gepasseerd door teamgenoot Binder én Acosta, waarna laatstgenoemde twee ronden later ook toesloeg bij de Zuid-Afrikaan. De fabrieksrijders van KTM gingen daarna in de achtervolging en gaven daarbij alles, maar toch slaagde Acosta erin om weg te rijden. "Ik had niet echt een kans", aldus de eerlijke Miller. "Brad en ik kwamen dicht bij elkaar in de remzone, waardoor ik op de kerbs eindigde. Daardoor liet ik de deur open voor Pedro. Pedro reed fantastisch. Toen hij eenmaal langs Brad was, schakelde hij nog een tandje bij. Brad en ik gaven alles toen we probeerden om hem te achterhalen, maar we konden er niets aan doen. Hij zag er goed uit op de motor."